В Бурятии определили республиканского победителя «Лиги Знаний»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Первое место занял агроколледж БГСХА



Региональный финал масштабного интеллектуального турнира страны «Лига Знаний: Школы и колледжи» прошёл 7 июня в Улан-Удэ, на площадке Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. На нём определилось учебное заведение, которое представит регион на федеральном финале в Москве.



В результате упорной борьбы пьедестал заняли:

1 место - агротехнический колледж Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова;

2 место - республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1;

3 место - Маловская средняя общеобразовательная школа Баунтовского эвенкийского района.



В Бурятии за игрой сошлись 12 команд: в дистанционном формате - представители посёлка Юбилейный, Баргузинского района; Маловской средней общеобразовательной школы Баунтовского эвенкийского района; села Баянгол Закаменского района. Очно в зале играли студенты: Бурятского республиканского информационно-экономического техникума, Бурятского лесопромышленного колледжа, агротехнического колледжа Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова, Улан-Удэнского авиационного техникума, республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1, лицея-интерната №61, Бурятского республиканского индустриального техникума, средней общеобразовательной школы №42, Усть-Баргузинской средней общеобразовательной школы им. К.М. Шелковникова.



- Мы собирались командой, пробовали решать вопросы, хотя и не знали, конечно, просто предполагали по каким вопросам и терминам будут задания. Наша команда состоит из студентов двух разных отделений: железнодорожного и металлообработки, - рассказали Эльвира и Александр, студенты Бурятского республиканского индустриального техникума.



- В турнире приняли участие 3330 школьников и студентов из всех районов Республики Бурятия. Особо хочется отметить школьников из 32, 47, 51 школ, учениц республиканской Мариинской школы-интерната и школьников из отдалённого Баргузинского района нашей республики, – заявил врио председателя комитета по надзору и контролю в сфере образования Батор Буянтуев.



Всероссийская интеллектуальная викторина проходит в форме годового чемпионата. В Бурятии в таком формате она проходит впервые. Это продолжение первого всероссийского квиз-марафона, который вошёл в книгу рекордов России как квиз-игра с наибольшим количеством команд, играющих одновременно в онлайн-формате. В этом году турнир собрал свыше 400 тысяч участников в 89 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.





