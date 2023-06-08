В Улан-Удэ эксперты осмотрели место строительства кампуса, театра и музея

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Межвузовский кампус в Бурятии начнут строить в 2024 году



В столице Бурятии рабочая группа проектировщиков, архитекторов, инвесторов, застройщиков выехала сегодня на место будущих строительных площадок межвузовского кампуса «Байкал», национального музея РБ и театрально-культурного центра «Байкал». Эксперты на месте обсудили вопросы проектирования и предстоящего строительства.



Разработкой архитектурно-градостроительной концепции кампуса занимается градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект». Его представители сообщили, что работа над технической частью проекта должна завершится в ближайшие месяцы.



Кампус будет размещён на острове Счастье. Студгородок включит в себя учебно-лабораторный корпус, кампус на 2500 мест, технопарк, конгресс-центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Также в рамках проекта возведут общежитие, в котором смогут проживать студенты из районов Бурятии, регионов России и зарубежных стран.



В этом году идёт разработка проектно-сметной документации. В 2024 году планируется приступить к строительству межвузовского кампуса. Проектом предусмотрено создание искусственного земельного участка, соединение его с материковой частью, а также благоустройство территории.



Что касается нацмузея республики и театра «Байкал», то строительство этих объектов будет идти в рамках концессионных соглашений, то есть на условиях государственно-частного партнёрства. В настоящее время проектно-сметная документация строительства национального музея проходит госэкспертизу. В ближайшие месяцы должны быть готовы её результаты. Предполагается, общая площадь театра составит 12 тыс. кв. м. В здании разместятся хранилища, выставочные залы «Доисторический период», «Средневековье», «Человек у Байкала» «Экологический», «Бурятское изобразительное искусство», «Русское искусство» и зал для временных экспозиций.



Общая площадь основного здания театра «Байкал» составит 19 тыс. кв. м, семь этажей. В нём будет зал на 90 тыс. мест. В другом, одноэтажном здании, на 800 кв. м разместятся театральные мастерские и автостоянка. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



