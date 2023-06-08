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В Бурятии состоится федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства

В Бурятии состоится федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства
Общество,  Фото:pixabay.com
Он пройдёт 23 июня в Улан-Удэ

Бурятия присоединится к федеральному этапу всероссийской ярмарки трудоустройства. Центральной площадкой ярмарки определен физкультурно-спортивный комплекс Улан-Удэ.

23 июня с 11:00 до 14:00 часов здесь разместятся порядка 100 работодателей, испытывающих кадровую потребность. Будут представлены вакансии в производственной и социальной сферах, сельском и лесном хозяйстве, строительстве, транспорте и других отраслях. Около 20 образовательных организаций республики презентуют направления подготовки. Посетителям также будут доступны новые сервисы службы занятости.

В программе ярмарки: собеседования с работодателями, консультации по услугам службы занятости, социальной защиты населения, юридические консультации. Для поступающих и тех, кто желает сменить специальность, состоятся консультации учебных заведений.

- Неслучайно федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства проводится в июне. Ведь в это время на рынок труда выходят выпускники вузов и колледжей. Им будет очень полезно посетить мероприятие, здесь они познакомятся с актуальными предложениями работодателей, получат консультации экспертов. Карьерные консультанты службы занятости помогут составить грамотное резюме, - отмечает руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.

Начнут работу интерактивные площадки, где посетители смогут попробовать себя в разных профессиях, узнают о финансовой поддержке при организации предпринимательской деятельности. Кроме того, отдельная площадка будет посвящена обучению по нацпроекту «Демография».

Отметим, что всероссийская ярмарка трудоустройства проводится впервые по инициативе правительства Российской Федерации. Мероприятие включает два этапа: региональный и федеральный. В Бурятии региональный этап состоялся 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности РБ.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия ярмарка трудоустройство работа вакансии рынок труда

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