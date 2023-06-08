В парках Улан-Удэ появляются крытые зоны отдыха









- Беседки станут ярким дополнением парков и площадкой для проведения различных мероприятий, – пояснили в конце марта в мэрии и опубликовали эскизы этих зон



Ранее сообщалось , что в парке Орешкова появится беседка с крышей, задней и боковыми стенками общей площадью около 48 квадратных метров. Каркас теневого навеса сделают из деревянных брусьев. Примерно такая же по размеру теперь есть в «Юбилейном». Сразу два новых объекта – веранду и качели – установят в «Кристальном».- Беседки станут ярким дополнением парков и площадкой для проведения различных мероприятий, – пояснили в конце марта в мэрии и опубликовали эскизы этих зон

В популярных зонах отдыха в столице Бурятии вовсю возводят крытые беседки. Все желающие смогут спрятаться там от солнца и дождя и комфортно провести время. Средства на конструкции – 1 миллион 900 тысяч рублей – выделили в рамках муниципальной программы «Народный бюджет».Такие релакс-зоны с необычными архитектурными решениями уже соорудили в парках «Юбилейный» и имени Орешкова.- Объект в «Юбилейном» уже готов. Здесь можно посидеть компанией, поиграть с детьми. Думаю, новая зона отдыха будет пользоваться популярностью у жителей Улан-Удэ, – отметил руководитель дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ» Эдуард Харанутов.Подобное «укрытие» построят и в парке «Кристальный» на Стеклозаводе. В планах – установить крытые беседки во всех городских парках- Проект «Народный бюджет» – это решение проблем каждого двора, каждой улицы, каждого микрорайона, – подчеркнул председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев. – Он реализуется уже четвёртый год подряд. Всего с 2020 года в рамках «Народного бюджета» в городе реализовали 74 мероприятия. В плане на 2023-й – 70. Улан-удэнцы с помощью голосования сами выбирают наиболее значимое для них.