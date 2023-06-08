В Улан-Удэ осуждённые сыграли в волейбол

Турнир был зрелищным



В улан-удэнском СИЗО№1 состоялся турнир по волейболу среди осуждённых отряда хозяйственного обслуживания.



На спортивной площадке учреждения команды показали хороший уровень мастерства и физической подготовки, что, сделало турнир зрелищным и напряжённым. Спортсмены показали отличное владение мячом, соревновательный дух и волю к победе.



В пресс-службе УФСИН по Бурятии отметили, что сотрудники воспитательного отдела на постоянной основе проводят для осуждённых соревнования и турниры по различным видам спорта.

