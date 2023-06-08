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В Улан-Удэ осуждённые сыграли в волейбол

В Улан-Удэ осуждённые сыграли в волейбол
Общество,  Фото:pixabay.com.
Турнир был зрелищным

В улан-удэнском СИЗО№1 состоялся турнир по волейболу среди осуждённых отряда хозяйственного обслуживания.

На спортивной площадке учреждения команды показали хороший уровень мастерства и физической подготовки, что, сделало турнир зрелищным и напряжённым. Спортсмены показали отличное владение мячом, соревновательный дух и волю к победе.

В пресс-службе УФСИН по Бурятии отметили, что сотрудники воспитательного отдела на постоянной основе проводят для осуждённых соревнования и турниры по различным видам спорта.
УФСИН волейбол

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