В Улан-Удэ вновь устроят «охоту» на бродячих собак

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Их будут отлавливать на Мясокомбинате и в двух СНТ



В четверг, 8 июня, в столице Бурятии состоится очередной «собачий» рейд. На этот раз облаву на бездомных псов устроят в двух СНТ – «Пищевик» и «Металлист» и в микрорайоне Мясокомбинат, сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ.



С 10:00 до 15:00 у дома № 6 в СНТ «Пищевик» (проезд, 86) развернут специальный мобильный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства, а за определённую сумму – зарегистрировать их и установить специальный чип.



Заявки на отлов и сообщения о нарушении правил содержания животных принимают в оперативном штабе по телефону 8-924-456-04-99.

