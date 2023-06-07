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В Бурятии сельчан одолели бродячие кошки

В Бурятии сельчан одолели бродячие кошки
Общество,  Фото:pixabay.com
Селенгинцы жалуются на невыносимый запах от животных

Жители Селенгинского района Бурятии страдают от бездомных кошек, которые «развелись» рядом с их домом. В подъезде поселилась кошка со своим выводком и, по словам людей, там стоит невозможный запах.

- На днях подкидывали ещё двоих котят. Позавчера дохлые котята валялись около подъезда. Что-то можно с этим сделать или есть службы только по отлову собак? – вопрошают сельчане в районной группе «Селенга-инфо.24/7». 

В районном отделе благоустройства отметили, что в муниципальном образовании действительно занимаются только поимкой беспризорных псов. Соответствующий контракт заключили с ООО ЦАСС. Местных жителей призвал ответственно относиться к своим питомцам – стерилизовать их и не выпускать на самовыгул, чтобы потом не было нежеланного потомства. 
кошки животные жалобы

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