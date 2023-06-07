Улан-удэнцам рассказали, что делать после потопа в квартире

В мэрии составили пошаговую инструкцию для горожан
Жителям бурятской столицы объяснили, что делать, если квартиру вдруг затопило. Сначала нужно отключить все электроприборы и электричество в щитке, а затем – как можно быстрее нейтрализовать источник затопления.
Следующий шаг – сделать несколько фото или снять видео, которые будут наглядно отражать обстановку в жилье. После необходимо пригласить сотрудников управляющей компании или ТСЖ и составить акт о затоплении. В некоторых случаях может потребоваться независимая экспертиза.
Можно попробовать договориться с соседями о возмещении ущерба. Если сделать это не удалось, придётся идти в суд.
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