Улан-удэнцам рассказали, что делать после потопа в квартире

В мэрии составили пошаговую инструкцию для горожан







Следующий шаг – сделать несколько фото или снять видео, которые будут наглядно отражать обстановку в жилье. После необходимо пригласить сотрудников управляющей компании или ТСЖ и составить акт о затоплении. В некоторых случаях может потребоваться независимая экспертиза.



Можно попробовать договориться с соседями о возмещении ущерба. Если сделать это не удалось, придётся идти в суд.

Жителям бурятской столицы объяснили, что делать, если квартиру вдруг затопило. Сначала нужно отключить все электроприборы и электричество в щитке, а затем – как можно быстрее нейтрализовать источник затопления.