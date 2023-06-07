Посадки прошли в парке «Юбилейный»
В Улан-Удэ несовершеннолетние, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, приняли участие в озеленении парка «Юбилейный».
Подростки высаживали саженцы деревьев и кустарников.
- Совместными усилиями ребята высадили 50 саженцев деревьев и кустарников, которые приживутся, вырастут и будут радовать свои видом посетителей парка, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
После того как растения были высажены, подростков накормили обедом и рассказали им о «необходимости сохранения природы и влиянии загрязнения природы на жизнь человека», добавили в УФСИН.
В Улан-Удэ стоящие на учёте подростки высадили саженцы
Общество, Фото:
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