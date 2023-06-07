07 июня

06 июня

Популярное

В Улан-Удэ стоящие на учёте подростки высадили саженцы

В Улан-Удэ стоящие на учёте подростки высадили саженцы
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Посадки прошли в парке «Юбилейный»

В Улан-Удэ несовершеннолетние, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, приняли участие в озеленении парка «Юбилейный».

Подростки высаживали саженцы деревьев и кустарников.

- Совместными усилиями ребята высадили 50 саженцев деревьев и кустарников, которые приживутся, вырастут и будут радовать свои видом посетителей парка, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

После того как растения были высажены, подростков накормили обедом и рассказали им о «необходимости сохранения природы и влиянии загрязнения природы на жизнь человека», добавили в УФСИН.

озеленение саженцы деревьев

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии чествовали вернувшегося домой участника СВО
В Бурятии чествовали вернувшегося домой участника СВО
Общество, 07.06.2023
Его встречали на малой родине с хадаком и караваем

На улице Борсоева в Улан-Удэ снимают старый асфальт
На улице Борсоева в Улан-Удэ снимают старый асфальт
Общество, 07.06.2023
Перекрывать дорогу полностью не будут
Столицу Бурятии украшают ко Дню города
Столицу Бурятии украшают ко Дню города
Общество, 07.06.2023
Через полторы недели Улан-Удэ отметит 357 день рождения

В Улан-Удэ открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Улан-Удэ открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Общество, 07.06.2023
В Солдатском появились футбольное поле, беговые дорожки и тренажёры
В Бурятии ветеран пожарной охраны отметила 90-летие
В Бурятии ветеран пожарной охраны отметила 90-летие
Общество, 07.06.2023
Нина Кирилловна Степанова награждена множеством медалей
Иркутянка не смогла выиграть миллион в телешоу «Кондитер»
Иркутянка не смогла выиграть миллион в телешоу «Кондитер»
Общество, 07.06.2023
Завершился седьмой сезон шоу с Ренатом Агзамовым
Возле Гусиного озера в Бурятии внезапно забил ключ
Возле Гусиного озера в Бурятии внезапно забил ключ
Общество, 07.06.2023
Его обнаружили прямо на берегу водоёма
В райцентре в Бурятии изловили шесть коров
В райцентре в Бурятии изловили шесть коров
Общество, 07.06.2023
Бурёнки разгуливали по селу без присмотра хозяев
Юморист спел об отключении воды в Улан-Удэ в стиле «Короля и Шута»
Юморист спел об отключении воды в Улан-Удэ в стиле «Короля и Шута»
Общество, 07.06.2023
«Тёмный мрачный коридор, подхожу к плите в упор…»
В Бурятию попал пони со смертельным ИНАНом
В Бурятию попал пони со смертельным ИНАНом
Общество, 07.06.2023
Маленькую лошадку теперь отправят на убой
В Улан-Удэ женщине-инвалиду не хотели давать квартиру
В Улан-Удэ женщине-инвалиду не хотели давать квартиру
Общество, 07.06.2023
Чиновников заставили предоставить ей благоустроенное жильё через суд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^