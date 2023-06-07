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В Улан-Удэ открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В Улан-Удэ открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В Солдатском появились футбольное поле, беговые дорожки и тренажёры

Для жителей микрорайона Солдатский в столице Бурятии торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный по национальному проекту «Демография». На строительство долгожданного спортивного объекта из федерального бюджета было направлено более 13,1 млн рублей.

- Дорогие наши жители микрорайона Солдатский! Череда праздничных мероприятий продолжается открытием такого замечательного, нужного объекта. Мы постепенно делаем всё, чтобы доступность услуг и объектов, которые нужны нашим детям и всем жителям, была обеспечена в равной степени как в центре города, так и в отдалённых микрорайонах, - отметил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.

На 1740 «квадратах» здесь появилось мини-футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с комфортным резиновым покрытием и бетонные дорожки. Возвращены на место демонтированные перед стройкой тренажёры, шведские стенки, качели. Весь комплекс оборудован наружным освещением.

- В Улан-Удэ таких искусственных полей положили уже более пятидесяти для того, чтобы вы качественно занимались спортом, безопасно играли в футбол и, конечно же, любили спорт. Спортплощадка передана на обслуживание спортивной школе олимпийского резерва №10 им. Г. Манжуева. Ребята, вы можете заниматься в этой школе борьбой, стрельбой из лука и другими видами спорта, - обратился к маленьким жителям Солдатского начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Дзюбенко.

История посёлка Солдатский начинается с 1930 года. В то время здесь базировался лётный отряд. Сегодня Солдатский – это городской микрорайон с населением около пяти тысяч человек. За последние годы здесь активно развивается инфраструктура, строятся сети водоснабжения, наружного освещения, асфальтирована улица Михалева.


администрацияУУ Улан-Удэ спорт строительство

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