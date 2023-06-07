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В Бурятии ветеран пожарной охраны отметила 90-летие

В Бурятии ветеран пожарной охраны отметила 90-летие
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Нина Кирилловна Степанова награждена множеством медалей

5 июня отметила 90-летний юбилей жительница Бурятии Нина Кирилловна Степанова. Она ветеран пожарной охраны: с 1971 по 1989 годы работала в должности инструктора пожарной профилактики в профессиональной пожарной охране МВД Бурятской АССР.

Трудовая деятельность Нины Кирилловны Степановой в пожарной охране была оценена по достоинству, недаром она была занесена на Доску почёта профсоюзов. Награждена множеством медалей, но самая ценная для неё медаль «105 лет Советской пожарной охране».

- Много теплых слов и пожеланий прозвучало в адрес Нины Кирилловны от тех, кто сегодня на страже пожарной безопасности местного населения, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

долгожитель юбилей

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