Столицу Бурятии украшают ко Дню города

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В 1666 году казачьи старшины – десятник Осип Васильев и пятидесятник Гаврила Ловцов – построили на горе Батарейная зимовье, позже разросшееся в Верхнеудинский острог. Несколько веков спустя он стал городом Улан-Удэ.

Уже на следующей неделе жители бурятской столицы отметят 357 лет со дня её основания. День города отпраздную в третью субботу июня – то есть 17-го числа. Улан-Удэ уже начали украшать в честь этого события и в преддверии Дня России, который выпадает на понедельник, 12-ое.Растяжки ко Дню России уже появились на виадуке на Борсоева и на путепроводе на проспекте Победы, а панно украсили три рекламных щита на улицах Терешковой, Иволгинская и Ботаническая.Панно, посвящённые 357-летию города, размещают на фасадах административных зданий, путепроводах, рекламных щитах и на электронных экранах. Концепцию праздничного оформления разработали в комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.