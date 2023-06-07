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По городам Бурятии гуляла нерпа

По городам Бурятии гуляла нерпа
Общество,  Фото:пресс-служба «Заповедного Подлеморья»
В республике прошли акции, посвящённые эндемику Байкала

В Бурятии проект «По городу гуляла нерпа» вновь охватил улицы городов и посёлков республики. Так, в День нерпёнка более 90 жителей города Северобайкальск, от первоклассников до студентов, отвечали на вопросы викторины и узнавали новые факты о жизни байкальского эндемика. Участниками проекта стали юные художники дома творчества «Эврика», лесники группы «Заповедный лес» МАОУ ДО «ШТЭО», ученики СОШ №11 и студенты Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий.

В Улан-Удэ акция прошла при помощи волонтёров экологических клубов «Ойкумена» и «Лесовичок». Организаторы рассказывали стихи и вовлекали жителей столицы в подвижные игры. Более 80 участников соревновались в эрудиции и получали памятные призы.

1 июня в Усть-Баргузине нерпу встретили все жители посёлка, пришедшие на мероприятие, посвящённое Дню защиты детей. Участвуя в общем празднике, нерпа устроила для детей викторину и фотосессию, сообщили в «Заповедном Подлеморье».

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