По городам Бурятии гуляла нерпа

В республике прошли акции, посвящённые эндемику Байкала



В Бурятии проект «По городу гуляла нерпа» вновь охватил улицы городов и посёлков республики. Так, в День нерпёнка более 90 жителей города Северобайкальск, от первоклассников до студентов, отвечали на вопросы викторины и узнавали новые факты о жизни байкальского эндемика. Участниками проекта стали юные художники дома творчества «Эврика», лесники группы «Заповедный лес» МАОУ ДО «ШТЭО», ученики СОШ №11 и студенты Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий.



В Улан-Удэ акция прошла при помощи волонтёров экологических клубов «Ойкумена» и «Лесовичок». Организаторы рассказывали стихи и вовлекали жителей столицы в подвижные игры. Более 80 участников соревновались в эрудиции и получали памятные призы.



1 июня в Усть-Баргузине нерпу встретили все жители посёлка, пришедшие на мероприятие, посвящённое Дню защиты детей. Участвуя в общем празднике, нерпа устроила для детей викторину и фотосессию, сообщили в «Заповедном Подлеморье».



