В степях Бурятии развернётся гастрофестиваль

Подробности сценария держатся в секрете



В Бурятии идёт подготовка к гастрономическому фестивалю «Боргойская баранина». Мероприятие проведут 24 июня в местности Атаган Булаг в Джидинском районе.



В рамках гастрофестиваля состоятся конкурсы, мастер-классы, показ этномоды, традиционные игры, катание на лошадях, спортивные состязания, родео (укрощение диких коней), выступления творческих коллективов из Бурятии и Монголии, гастрономическое шоу «ArtGer» от монгольских шеф-поваров.



Как сообщает пресс-служба министерства туризма РБ, сценарий для фестиваля совместно с районным управлением культуры пишет режиссёр театра «Ульгэр», неоднократный обладатель престижной премии «Золотая маска» Эрдэни Жалцанов.



- Можно сказать, что в этот день вся степь Боргойская будет заполнена бесчисленными стадами овец, коров и табунами коней, - отметили сценаристы.



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