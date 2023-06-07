Подробности сценария держатся в секрете
В Бурятии идёт подготовка к гастрономическому фестивалю «Боргойская баранина». Мероприятие проведут 24 июня в местности Атаган Булаг в Джидинском районе.
В рамках гастрофестиваля состоятся конкурсы, мастер-классы, показ этномоды, традиционные игры, катание на лошадях, спортивные состязания, родео (укрощение диких коней), выступления творческих коллективов из Бурятии и Монголии, гастрономическое шоу «ArtGer» от монгольских шеф-поваров.
Как сообщает пресс-служба министерства туризма РБ, сценарий для фестиваля совместно с районным управлением культуры пишет режиссёр театра «Ульгэр», неоднократный обладатель престижной премии «Золотая маска» Эрдэни Жалцанов.
- Можно сказать, что в этот день вся степь Боргойская будет заполнена бесчисленными стадами овец, коров и табунами коней, - отметили сценаристы.
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В степях Бурятии развернётся гастрофестиваль
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