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Дети Бурятии нарисуют «Дом мечты»

Дети Бурятии нарисуют «Дом мечты»
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители конкурса получат денежные сертификаты

В Бурятии объявлен конкурс детского рисунка на тему «Дом мечты!», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Участвовать могут дети и подростки, проживающие на территории республики.

Конкурс проводится среди следующих возрастных групп, в каждой из которых предусмотрено три призовых места: от 3 до 6 лет, от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет. Победители, занявшие 1, 2 и 3 места, получат сертификаты номиналом 3000, 2000 и 1000 рублей.

Работы участников должны быть посвящены теме капитального ремонта многоквартирных домов. Они должны быть выполнены на листе формата А4 в любой технике: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель и другие. Допускаются рисунки с элементами аппликации. Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного участника, – не более трёх.

Для участия необходимо по 30 июня направить оригиналы рисунков в фонд капитального ремонта по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 23, каб. 217. Фотографии или отсканированные копии работ в электронном виде могут быть отправлены на электронную почту: [email protected]. Об этом сообщает пресс-служба ФКР РБ.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия конкурс конкурс рисунков

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