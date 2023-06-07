В райцентре в Бурятии изловили шесть коров







Неделю назад в той же Мухоршибири изловили коров и телёнка, которые паслись в непредназначенных для этого местах. На каждого из трёх владельцев КРС составили протокол. Теперь им грозят штрафы размером от одной до пяти тысяч рублей.







Подобный инцидент произошёл ранее и в пригородном Иволгинском районе. Двух бычков, находившихся на свободном выпасе, доставили в пункт временного содержания. До этого парочка бурёнок разгуливала по улицам в микрорайоне Заречный в Северобайкальске. Хозяев вскоре вычислили и выписали обоим штраф.

Накануне в Мухоршибири поймали шесть безнадзорных коров, которые бродили где попало. Их поместили в специальный загон и пообещали выпустить как только объявятся хозяева.Владельцы – их двое – нашлись на следующий день. Теперь сельчанам придётся ответить за то, что они оставили бурёнок без присмотра. На них уже составили акты, которые отправят на рассмотрение специальной комиссии, говорится в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».