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В райцентре в Бурятии изловили шесть коров

В райцентре в Бурятии изловили шесть коров
Общество,  Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»
Бурёнки разгуливали по селу без присмотра хозяев

Накануне в Мухоршибири поймали шесть безнадзорных коров, которые бродили где попало. Их поместили в специальный загон и пообещали выпустить как только объявятся хозяева.


Владельцы – их двое – нашлись на следующий день. Теперь сельчанам придётся ответить за то, что они оставили бурёнок без присмотра. На них уже составили акты, которые отправят на рассмотрение специальной комиссии, говорится в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Неделю назад в той же Мухоршибири изловили коров и телёнка, которые паслись в непредназначенных для этого местах. На каждого из трёх владельцев КРС составили протокол. Теперь им грозят штрафы размером от одной до пяти тысяч рублей.

Подобный инцидент произошёл ранее и в пригородном Иволгинском районе. Двух бычков, находившихся на свободном выпасе, доставили в пункт временного содержания. До этого парочка бурёнок  разгуливала по улицам в микрорайоне Заречный в Северобайкальске. Хозяев вскоре вычислили и выписали обоим штраф.
коровы животные

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