В райцентре в Бурятии изловили шесть коров

Бурёнки разгуливали по селу без присмотра хозяев
Накануне в Мухоршибири поймали шесть безнадзорных коров, которые бродили где попало. Их поместили в специальный загон и пообещали выпустить как только объявятся хозяева.
Владельцы – их двое – нашлись на следующий день. Теперь сельчанам придётся ответить за то, что они оставили бурёнок без присмотра. На них уже составили акты, которые отправят на рассмотрение специальной комиссии, говорится в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Неделю назад в той же Мухоршибири изловили
коров и телёнка, которые паслись в непредназначенных для этого местах. На каждого из трёх владельцев КРС составили протокол. Теперь им грозят штрафы размером от одной до пяти тысяч рублей.
Подобный инцидент произошёл
ранее и в пригородном Иволгинском районе. Двух бычков, находившихся на свободном выпасе, доставили в пункт временного содержания. До этого парочка бурёнок разгуливала по улицам в микрорайоне Заречный в Северобайкальске. Хозяев вскоре вычислили
и выписали обоим штраф.
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Бурёнки разгуливали по селу без присмотра хозяев
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