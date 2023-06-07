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В Бурятии организуют региональный конкурс прикладных исследований

В Бурятии организуют региональный конкурс прикладных исследований
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
На эти цели выделят 10 миллионов рублей

5 июня в доме правительства Бурятии состоялось заседание совета по науке и инновациям при главе РБ. В ходе мероприятия прошло обсуждение финансирования в 2023 году проектов регионального конкурса Российского научного фонда и утверждение перечня приоритетных направлений исследований, поддерживаемых правительством республики.

В перечень вошли предложения от представителей научного сообщества, отраслевых министерств и ведомств. Бюджетом республики на региональный конкурс РНФ в 2024-2025 гг. предусмотрено 8 миллионов рублей.

В Бурятии в рамках реализации Десятилетия науки и технологий планируется к проведению региональный конкурс прикладных исследований для государственных нужд республики с общим объёмом финансирования 10 миллионов рублей. Приоритетными направлениями конкурса будет тематика НОЦ «Байкал»:
- Комплексная переработка древесины;
- Переработка промышленных отходов;
- АгроБиоФармТехнологии.

- Конкурс направлен на решение вопросов по импортозамещению, поиск и внедрение новых технологий в областях глубокой переработки промышленных отходов и возобновляемых природных ресурсов, их вовлечения в технологичное производство новых материалов, строительство, фармацевтику, здравоохранение, сельское хозяйство и пищевую промышленность, обеспечение продуктовой безопасности территорий, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Бурятия наука исследования конкурс инновации

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