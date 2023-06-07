Она состоялась в день рождения великого поэта
Необычная церемония бракосочетания, посвящённая дню рождения А.С. Пушкина, состоялась в Иркутской области 6 июня. Государственную регистрацию брака Дмитрия и Валерии Литвиновых провели в Ангарске.
Свадьба прошла в стиле пушкинских времён. Оформление ресторанно-гостиничного комплекса и подобранные под эпоху наряды дополнили особую атмосферу праздника. Специально для гостей состоялось дефиле образов 19 века.
Пара исполнила первый супружеский танец. Вместе с влюблёнными в «Хрустальном вальсе» закружились и кадеты школы № 37. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ангарска.
В Ангарске провели свадьбу «пушкинских времён»
Общество, Фото:
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