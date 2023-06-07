В Ангарске провели свадьбу «пушкинских времён»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарска

Она состоялась в день рождения великого поэта



Необычная церемония бракосочетания, посвящённая дню рождения А.С. Пушкина, состоялась в Иркутской области 6 июня. Государственную регистрацию брака Дмитрия и Валерии Литвиновых провели в Ангарске.



Свадьба прошла в стиле пушкинских времён. Оформление ресторанно-гостиничного комплекса и подобранные под эпоху наряды дополнили особую атмосферу праздника. Специально для гостей состоялось дефиле образов 19 века.



Пара исполнила первый супружеский танец. Вместе с влюблёнными в «Хрустальном вальсе» закружились и кадеты школы № 37. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ангарска.

