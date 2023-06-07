В Улан-Удэ нарисуют эскиз арт-объекта «Великий чайный путь»

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Стартовал открытый конкурс на лучший эскизный проект



В рамках создания туристического кода Улан-Удэ объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект арт-объекта «Великий чайный путь», который планируется установить на территории, прилегающей к Гостиным рядам. Соответствующее распоряжение подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



В конкурсе могут принять участие профильные проектные организации, творческие коллективы: юридические лица, архитекторы, дизайнеры, художники и скульпторы.



- Эскизный проект арт-объекта в туристическом центре Улан-Удэ должен разрабатываться с учётом исторической и национальной идентичности, атмосферы проведения ярморочных торгов на бывшей Базарной площади города Верхнеудинска. Образно-пластическое решение арт-объекта должно воплощать духовные и культурные традиции региона, сочетать элементы традиционных мотивов и современного искусства, - рассказал начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре Даши Анчиров.



Конкурсная комиссия из числа представителей администрации Улан-Удэ и экспертов в области архитектуры, живописи, декоративно-прикладного искусства, истории будет оценивать эскизные проекты по нескольким критериям: художественное раскрытие образа и выразительность пластического и художественного решения, соответствие эскизного проекта тематике и целям конкурса, органичное размещение арт-объект в архитектурно-ландшафтной среде, проработанность и завершённость, оригинальность и актуальность, выполняемость проекта с технической и финансовой точек зрения.



Конкурс проводится со 2 июня по 7 июля. Приём конкурсных работ заканчивается 26 июня по адресу: ул. Бабушкина, 25, каб. 407, 503.



Победители конкурса получат премии: первое место – 250 000 рублей; второе место – 100 000 рублей, третье место – 50 000 рублей.



В прошлом году Улан-Удэ победил в конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов, проведённом Ростуризмом. На создание своего туркода Улан-Удэ получил более 200 млн рублей. Комплекс мероприятий, направленный на создание визуального облика центра города, планируется реализовать уже в 2023 году. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



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