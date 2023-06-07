07 июня

06 июня

Популярное

Октябрьский район Улан-Удэ отмечает 85-летний юбилей

Октябрьский район Улан-Удэ отмечает 85-летний юбилей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Основные мероприятия пройдут 9 июня

Октябрьский район столицы Бурятии отмечает 85-летний юбилей. Основные праздничные мероприятия: – торжественное собрание общественности, концерт, фестиваль мастер-классов – пройдут 9 июня в Русском драматическом театре и на театральной площади, рассказала на брифинге в мэрии замруководителя администрации Октябрьского района по вопросам социальной сферы Ирина Трунова.

- В 14:00 на площади перед театром начнётся концертная программа «С юбилеем, любимый район!» (0+), подготовленная силами дошкольных учреждений, школ искусств и Дома творчества района. Здесь же пройдёт фестиваль мастер-классов (0+) среди дошкольных образовательных организаций. В 16:00 в самом театре состоится торжественно собрание общественности «С любовью к родному району» (6+), на которое приглашены представители предприятий, учреждений, организаций, в том числе общественных и ветеранских, расположенных на территории района, - пояснила Ирина Трунова.

В рамках празднования 85-летия района 10 июня с 11:00-16:00 в парке «Юбилейный» пройдёт фестиваль дворовых игр (0+). В этот же день в микрорайонах запланированы празднично-развлекательные программы для жителей (0+): в 12:30 на детской площадке по ул. Бограда, 67 в микрорайоне Южный; в 14:00 на детской площадке по адресу: микрорайон Таёжный, 34а; в 15:30 на территории школы № 50 в микрорайоне Новая Комушка.

11 июня празднично-развлекательные мероприятия (0+) пройдут: в 11:00 на территории школы № 5 в микрорайоне Сосновый Бор, в 13:30 на детской площадке по ул. Хантаева, 21 в микрорайоне Светлый.

15 июня в 17:00 в доме культуры микрорайона Забайкальский начнётся концертно-праздничная программа «Родной мой край – Забайкальский» (6+), а 16 июня с 17:00 возле ВСГИК по ул. Терешковой, 1 будет работать молодёжная площадка «С днём рождения, любимый город!» (12+). Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Улан-Удэ Октябрьский район юбилей Праздники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье назвали «Семьи года»
В Забайкалье назвали «Семьи года»
Общество, 07.06.2023
Выбраны победители регионального этапа всероссийского конкурса
В Иркутской области выбрали территории для благоустройства
В Иркутской области выбрали территории для благоустройства
Общество, 07.06.2023
В регионе названы победители всероссийского онлайн-голосования
Октябрьский район Улан-Удэ отмечает 85-летний юбилей
Октябрьский район Улан-Удэ отмечает 85-летний юбилей
Общество, 07.06.2023
Основные мероприятия пройдут 9 июня
Жители Бурятии могут получить протезы по электронному сертификату
Жители Бурятии могут получить протезы по электронному сертификату
Общество, 07.06.2023
С начала июня расширен перечень ТСР, доступных по сертификату
В Иркутской области маткапитал будет предоставляться на второго ребёнка
В Иркутской области маткапитал будет предоставляться на второго ребёнка
Общество, 07.06.2023
Региональные нововведения будут действовать с января 2024 года
В Забайкалье рассмотрели вопрос об исключении дзерена из Красной книги
В Забайкалье рассмотрели вопрос об исключении дзерена из Красной книги
Общество, 07.06.2023
В прошлом году животные восстановили границы исторического ареала
В Бурятии определили лучшую концепцию застройки центра Улан-Удэ
В Бурятии определили лучшую концепцию застройки центра Улан-Удэ
Общество, 07.06.2023
Победители получили премию в размере 500 тысяч рублей
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ люди дышат ядовитым воздухом
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ люди дышат ядовитым воздухом
Общество, 07.06.2023
Местные жители умоляют спасти их от зольной пыли
В Ангарске молодожёны сыграли свадьбу в стиле пушкинских времён
В Ангарске молодожёны сыграли свадьбу в стиле пушкинских времён
Общество, 07.06.2023
Вместе со свидетельством о заключении брака паре вручили томик Пушкина
В Бурятии чествовали вернувшегося домой участника СВО
В Бурятии чествовали вернувшегося домой участника СВО
Общество, 07.06.2023
Его встречали на малой родине с хадаком и караваем

На улице Борсоева в Улан-Удэ снимают старый асфальт
На улице Борсоева в Улан-Удэ снимают старый асфальт
Общество, 07.06.2023
Перекрывать дорогу полностью не будут
Столицу Бурятии украшают ко Дню города
Столицу Бурятии украшают ко Дню города
Общество, 07.06.2023
Через полторы недели Улан-Удэ отметит 357 день рождения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^