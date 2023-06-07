Октябрьский район Улан-Удэ отмечает 85-летний юбилей

Основные мероприятия пройдут 9 июня



Октябрьский район столицы Бурятии отмечает 85-летний юбилей. Основные праздничные мероприятия: – торжественное собрание общественности, концерт, фестиваль мастер-классов – пройдут 9 июня в Русском драматическом театре и на театральной площади, рассказала на брифинге в мэрии замруководителя администрации Октябрьского района по вопросам социальной сферы Ирина Трунова.



- В 14:00 на площади перед театром начнётся концертная программа «С юбилеем, любимый район!» (0+), подготовленная силами дошкольных учреждений, школ искусств и Дома творчества района. Здесь же пройдёт фестиваль мастер-классов (0+) среди дошкольных образовательных организаций. В 16:00 в самом театре состоится торжественно собрание общественности «С любовью к родному району» (6+), на которое приглашены представители предприятий, учреждений, организаций, в том числе общественных и ветеранских, расположенных на территории района, - пояснила Ирина Трунова.



В рамках празднования 85-летия района 10 июня с 11:00-16:00 в парке «Юбилейный» пройдёт фестиваль дворовых игр (0+). В этот же день в микрорайонах запланированы празднично-развлекательные программы для жителей (0+): в 12:30 на детской площадке по ул. Бограда, 67 в микрорайоне Южный; в 14:00 на детской площадке по адресу: микрорайон Таёжный, 34а; в 15:30 на территории школы № 50 в микрорайоне Новая Комушка.



11 июня празднично-развлекательные мероприятия (0+) пройдут: в 11:00 на территории школы № 5 в микрорайоне Сосновый Бор, в 13:30 на детской площадке по ул. Хантаева, 21 в микрорайоне Светлый.



15 июня в 17:00 в доме культуры микрорайона Забайкальский начнётся концертно-праздничная программа «Родной мой край – Забайкальский» (6+), а 16 июня с 17:00 возле ВСГИК по ул. Терешковой, 1 будет работать молодёжная площадка «С днём рождения, любимый город!» (12+). Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



