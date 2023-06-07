Жители Бурятии могут получить протезы по электронному сертификату

С начала июня расширен перечень ТСР, доступных по сертификату



С 1 июня 2023 года протезы верхних и нижних конечностей можно получать по электронному сертификату. Минтрудом России расширен перечень технических средств реабилитации (ТСР), которые можно приобрести по электронному сертификату. Теперь в нем на 26 наименований больше. Всего же в перечне уже порядка 270 различных средств реабилитации.



- Раньше такие средства реабилитации можно было получать только в натуральном виде от социального фонда России, либо покупать самостоятельно с последующим возмещением затрат. Минтруд России постепенно расширяет возможности электронного сертификата. Новая мера, благодаря возможностям электронного сертификата, позволит гражданину индивидуально подобрать на рынке средств реабилитации именно то изделие, которое подойдёт ему для комфортной реабилитации и социализации в обществе с учётом необходимых функциональных характеристик и особенностей здоровья, - пояснил в министерстве соцзащиты Бурятии.



В ведомстве напомнили, что существует несколько путей получения ТСР: получить бесплатно через СФР; приобрести самостоятельно, а затем получить компенсацию; приобрести с использованием электронного сертификата.



По данным Минтруда России, возможность получения ТСР с использованием электронного сертификата пользуется популярностью. Уже выпущено более 320 тыс. сертификатов на более чем 6,1 млрд рублей.



- Перечень технических средств реабилитации, которые можно приобрести по электронному сертификату сегодня пополнился 26 новыми позициями. И эта работа будет продолжена, – сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.



