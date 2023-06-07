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На фестивале покажут двухметровую вышитую карту Забайкалья

На фестивале покажут двухметровую вышитую карту Забайкалья
Общество,  Фото:вышитаякартароссии.рф
Мастера и ремесленники соберутся на озере Арей

Двухметровую вышитую карту Забайкальского края, изготовленную агинскими мастерицами, покажут на фестивале «75 мастеровых» (12+) с 24 по 25 июня на озере Арей. Об этом сообщили 6 июня порталу «Культуре 75» в учебно-методическом центре культуры и народного творчества Забайкалья.

Карту вышили в Агинском Бурятском автономном округе в апреле этого года для всероссийского фестиваля «Вышитая карта России». В её создании участвовали учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края и центр развития бурятской культуры. Главной задачей мастеров было отобразить традиционные элементы и символы районов Забайкалья.

В 2022 году забайкальские мастера уже участвовали в фестивале «Вышитая карта России», создав лоскутную карту края. Сейчас эта работа находится в музейном фонде России.

Напомним, что на фестиваль «75 мастеровых», который пройдёт в Улётовском районе ожидается приезд более 600 гостей из Монголии, Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Мероприятие объединит мастеров, ремесленников, представителей забайкальской промышленности и фермерства, художников, модельеров и артистов. Зрители смогут побывать на более чем ста мастер-классах, среди которых лозоплетение, обработка дерева, ткачество, изготовление национальной обуви, глиняные игрушки и другое.

Возрастное ограничение: 12+.
Забайкальский край фестиваль карта вышивание

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