На окраине Читы создадут особо охраняемую территорию

Общество, Фото: институт археологии РАН

Археопарк и музей под открытым небом могут появиться на Титовской сопке



В Забайкальском крае, на Титовской сопке в середине мая началась работа по определению особо охраняемой природной территории в формате учебно-научного стационара. Это позволит создать на территории туристическую зону. Сейчас учёные из института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН проводят работу по определению границ и зонированию, определению эко-троп.



- При наличии одного из самых гибких режимов в формате учебно-научного стационара, на особо охраняемой природной территории Титовской сопки станет возможным строительство этнопарка, визит центра, размещение туристических объектов, проведение археологических раскопок, массовых культурных туристических мероприятий с привлечением научного сообщества, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды регионального Минприроды Ирина Воронина.



В ведомстве подчеркнули, что особо охраняемая территория регионального значения будет создана к концу текущего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



