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В Иркутской области маткапитал будет предоставляться на второго ребёнка

В Иркутской области маткапитал будет предоставляться на второго ребёнка
Общество,  Фото:pixabay.com
Региональные нововведения будут действовать с января 2024 года

В Иркутской области региональный материнский (семейный) капитал будет предоставляться на второго ребёнка начиная с января 2024 года. Соответствующие изменения в закон «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» подписал губернатор региона Игорь Кобзев.

Согласно изменениям, получить сертификат на ОМ(С)К смогут женщины в случае рождения, усыновления или удочерения второго ребёнка начиная с 1 января 2024 года. Если в 2024 году в семье появится двойня (второй и третий ребёнок), то капитал будет предоставлен на каждого ребёнка. Условия назначения регионального капитала на третьего или последующего ребёнка, установленные законодательством в 2012 году, остались без изменений.

С 1 апреля 2023 года размер областного материнского (семейного) капитала составляет 130 438,24 рублей. Он ежегодно индексируется.

Напомним, что областной материнский (семейный) капитал установлен в области в рамках регионального проекта в числе ряда мер, направленных на поддержку семей с детьми. Всего с начала реализации закона выдано 56 937 сертификатов на региональный материнский капитал. Распорядились средствами 49 246 семей.

- Подать заявление на получение областного материнского (семейного) капитала или на распоряжение его средствами можно обратившись лично в органы социальной защиты или МФЦ. Кроме того, предусмотрена возможность получения сертификата на маткапитал через портал Госуслуг. Распорядиться средствами капитала по выбранному направлению также можно через Госуслуги,- сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область материнский капитал

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