Бурятский борец стал лучшим в алтайской борьбе

Общество, Фото: Буддийская Сангха России

Команда республике приняла участие в межрегиональном фестивале



Со 2 по 4 июня в Республике Алтай прошёл I межрегиональный фестиваль национальной культуры и спорта памяти Владимира Челчушева. В мероприятии приняли участие 370 представителей Алтая, Тувы, Бурятии, Якутии, Новосибирской и Кемеровской областей.



Общий призовой фонд спортивных мероприятий составил 2,5 миллионов рублей. Соревнования проводились по следующим видам спорта:

- «Алтай куреш»;

- Якутская борьба «Хапсагай»;

- Конные скачки;

- Национальная игра «Кок бору»;

- Стрельба из лука;

- «Камчы».



На фестивале отличились борцы Бурятии. Так в национальной борьбе «Алтай куреш» в весовой категории до 75 кг победил Сандан Гармаев. В весовой категории свыше 75 кг «бронзу» выиграл Батор Цыренов.



Кроме этого, в «Хапсагай» в весовой категории до 75 кг первое место завоевал уроженец Бичурского района Очир Очиржапов, выступающий за Якутию.



