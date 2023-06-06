Команда республике приняла участие в межрегиональном фестивале
Со 2 по 4 июня в Республике Алтай прошёл I межрегиональный фестиваль национальной культуры и спорта памяти Владимира Челчушева. В мероприятии приняли участие 370 представителей Алтая, Тувы, Бурятии, Якутии, Новосибирской и Кемеровской областей.
Общий призовой фонд спортивных мероприятий составил 2,5 миллионов рублей. Соревнования проводились по следующим видам спорта:
- «Алтай куреш»;
- Якутская борьба «Хапсагай»;
- Конные скачки;
- Национальная игра «Кок бору»;
- Стрельба из лука;
- «Камчы».
На фестивале отличились борцы Бурятии. Так в национальной борьбе «Алтай куреш» в весовой категории до 75 кг победил Сандан Гармаев. В весовой категории свыше 75 кг «бронзу» выиграл Батор Цыренов.
Кроме этого, в «Хапсагай» в весовой категории до 75 кг первое место завоевал уроженец Бичурского района Очир Очиржапов, выступающий за Якутию.
Бурятский борец стал лучшим в алтайской борьбе
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горожан приобщат к здоровому образу жизни
Также в Заиграевском районе идут работы в селе Усть-Брянь
Команда республике приняла участие в межрегиональном фестивале
Проект планируют завершить в течение четырёх лет
Город выиграл главный приз в размере 500 000 рублей
В общекомандном зачёте победила СОШ Селенгинского района и турклуб «Азимут»
Его изготовили в Улан-Удэ
Международный авиарейс вновь запустят в конце июня
Это первая пересадка сердца, сделанная иркутскими врачами самостоятельно
Общественники призвали ужесточить контроль за тратами на их отлов
Подразделения посоревнуются в трёх дисциплинах
Сборная республики привезла 13 медалей соревнований
Представительница Кяхтинского района выиграла «бронзу» турнира
Каждый год в республике появляется более двух десятков таких семей
Все они схлопотали штраф