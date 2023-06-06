06 июня

05 июня

Популярное

В Бурятии отметят День велосипедиста

В Бурятии отметят День велосипедиста
Общество,  Фото:pixabay.com
На стадионе Улан-Удэ состоятся кольцевые гонки

17 июня Всемирный день велосипедиста доберётся до Бурятии. В самом сердце Улан-Удэ, на центральном стадионе пройдут кольцевые гонки на велосипедах.

Принять участие может каждый, независимо от возраста и уровня подготовки. Так, самые маленькие участники посоревнуются на беговелах, а экстремалы – в прыжках в высоту (банни-хоп).

Возрастные категории и дистанции:
- «Мужчины», «женщины» (18-39 лет), «ветераны мужчины», «ветераны женщины» (40 и старше) – гонка на выбывание;
- «Малыши» (4 года и младше) - 100 м на беговелах;
- «Мальчики и девочки» (5-9 лет) - 1-3 круга;
- «Юниоры» (10-13 лет) - 3-5 кругов;
- «Юноши» (14-17) - гонка на выбывание;
- Все возраста «Шоссе» - гонка на выбывание;
- Все возраста «Банни-хоп» - прыжки в высоту.

К соревнованиям допускаются участники в защитных шлемах, на исправных велосипедах (при наличии переднего и заднего тормоза). Мальчики и девочки будут участвовать при условии сопровождения старших ответственных лиц, сообщает федерация велосипедного спорта РБ.

Программа

9:00-10:30 - Регистрация участников
11:00 - Торжественное открытие
11:15-12:.45 - Заезды в кольцевых гонках
12:.45 – Финал в прыжках в высоту (банни-хоп)
13:00 – Награждение победителей. Закрытие праздника

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия спорт велогонка велоспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отметят День велосипедиста
В Бурятии отметят День велосипедиста
Общество, 06.06.2023
На стадионе Улан-Удэ состоятся кольцевые гонки
В Бурятии «джиперы» соберутся на «День независимости»
В Бурятии «джиперы» соберутся на «День независимости»
Общество, 06.06.2023
В республике пройдут соревнования по внедорожному ориентированию
Стала известна программа всероссийской выставки овец в Чите
Стала известна программа всероссийской выставки овец в Чите
Общество, 06.06.2023
Мероприятия пройдут в течение трёх дней
В Улан-Удэ открылись «Парки здоровья»
В Улан-Удэ открылись «Парки здоровья»
Общество, 06.06.2023
Горожан приобщат к здоровому образу жизни
В Бурятии подъезд к Онохою планируют заасфальтировать к августу
В Бурятии подъезд к Онохою планируют заасфальтировать к августу
Общество, 06.06.2023
Также в Заиграевском районе идут работы в селе Усть-Брянь
Бурятский борец стал лучшим в алтайской борьбе
Бурятский борец стал лучшим в алтайской борьбе
Общество, 06.06.2023
Команда республике приняла участие в межрегиональном фестивале
На Байкальском ЦБК дан старт ликвидации накопленного экологического вреда
На Байкальском ЦБК дан старт ликвидации накопленного экологического вреда
Общество, 06.06.2023
Проект планируют завершить в течение четырёх лет
Улан-Удэ стал победителем смотра «Минии тоонто – Моя малая Родина»
Улан-Удэ стал победителем смотра «Минии тоонто – Моя малая Родина»
Общество, 06.06.2023
Город выиграл главный приз в размере 500 000 рублей
В Бурятии соревновались в водном туризме
В Бурятии соревновались в водном туризме
Общество, 06.06.2023
В общекомандном зачёте победила СОШ Селенгинского района и турклуб «Азимут»
В Чите возобновят полёты в Хайлар и Пекин
В Чите возобновят полёты в Хайлар и Пекин
Общество, 06.06.2023
Международный авиарейс вновь запустят в конце июня
В Иркутске выполнили вторую трансплантацию сердца
В Иркутске выполнили вторую трансплантацию сердца
Общество, 06.06.2023
Это первая пересадка сердца, сделанная иркутскими врачами самостоятельно
В Бурятии ищут управу на кусачих собак
В Бурятии ищут управу на кусачих собак
Общество, 06.06.2023
Общественники призвали ужесточить контроль за тратами на их отлов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^