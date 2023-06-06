В Бурятии отметят День велосипедиста



9:00-10:30 - Регистрация участников

11:00 - Торжественное открытие

11:15-12:.45 - Заезды в кольцевых гонках

12:.45 – Финал в прыжках в высоту (банни-хоп)

13:00 – Награждение победителей. Закрытие праздника



Возрастное ограничение: 0+.



17 июня Всемирный день велосипедиста доберётся до Бурятии. В самом сердце Улан-Удэ, на центральном стадионе пройдут кольцевые гонки на велосипедах.Принять участие может каждый, независимо от возраста и уровня подготовки. Так, самые маленькие участники посоревнуются на беговелах, а экстремалы – в прыжках в высоту (банни-хоп).Возрастные категории и дистанции:- «Мужчины», «женщины» (18-39 лет), «ветераны мужчины», «ветераны женщины» (40 и старше) – гонка на выбывание;- «Малыши» (4 года и младше) - 100 м на беговелах;- «Мальчики и девочки» (5-9 лет) - 1-3 круга;- «Юниоры» (10-13 лет) - 3-5 кругов;- «Юноши» (14-17) - гонка на выбывание;- Все возраста «Шоссе» - гонка на выбывание;- Все возраста «Банни-хоп» - прыжки в высоту.К соревнованиям допускаются участники в защитных шлемах, на исправных велосипедах (при наличии переднего и заднего тормоза). Мальчики и девочки будут участвовать при условии сопровождения старших ответственных лиц, сообщает федерация велосипедного спорта РБ.