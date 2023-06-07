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Начат приём заявок на фестиваль скандинавской ходьбы «Байкальский нордик»

Начат приём заявок на фестиваль скандинавской ходьбы «Байкальский нордик»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки на участие принимаются до 30 июня

В Иркутской области начался приём заявок на участие в открытом летнем фестивале скандинавской (северной) ходьбы «Байкальский нордик», который пройдёт 8 июля на базе горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в Байкальске. Участие в нем ориентировочно примут около 170 спортсменов из десяти муниципальных образований области, а также гости из Бурятии и других регионов страны.

Спортсмены будут выявлять сильнейших в ходьбе на 5, 10, 21 км и забеге в гору на 150 метров. Для любителей будет организован общий старт без учёта времени на 2 км. В забеге на 5 км примут участие юноши и девушки 14-17 лет, мужчины и женщины 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 и свыше 80 лет. На 10 км стартуют спортсмены 18-39, 40-49, 50-59, 60-69, старше 70 лет. На 21 км выйдут представители следующих возрастных категорий: мужчины и женщины 18-54 и старше 55 лет. Забег в гору пройдёт для мальчиков и девочек 9-10, 10-11, 12-13 лет, юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, мужчин и женщин 18-39, 40-49 и старше 50 лет.

Предварительные заявки на участие принимаются до 30 июня по электронной почте: [email protected] и через гугл-формы в информационном письме на сайте Байкальской федерации скандинавской ходьбы. Оригиналы заявок подаются в мандатную комиссию 8 июля с 8:30 до 10:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение: 0+.
фестиваль скандинавская ходьба Иркутская область Байкал

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