На Байкальском ЦБК дан старт ликвидации накопленного экологического вреда

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Проект планируют завершить в течение четырёх лет



Федеральный экологический оператор приступил к ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Реализация этого проекта стартовала в День эколога, 5 июня. Задача федерального проекта «Сохранение озера Байкал» по ликвидации угрозы загрязнения крупнейшего в мире природного резервуара пресной воды будет достигнута в течение ближайших четырёх лет, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Как отметил генеральный директор ФГУП «ФЭО» Максим Погодин, уже завершены все необходимые формальные процедуры, заключены соответствующие государственные контракты и получено разрешение на строительство на территории двух объектов накопленного вреда: площадке бывшего цеха очистных сооружений (ЦОС), которая расположена менее чем в 100 метрах от береговой линии озера, и полигоне «Бабхинский», вмещающем более 2,2 млн куб. метров производственных и бытовых отходов. В данный момент на площадках ведутся работы по подготовке территории для размещения будущих объектов технологической инфраструктуры.



- В рамках заключённых государственных контрактов до конца текущего года планируется завершить подготовительные работы на площадках, включая строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры, произвести заказ и изготовление основной части технологического оборудования для очистки щелокосодержащих стоков и надшламовых вод, осуществить закрытие теплового контура возводимых производственных зданий. В 2024 году будет завершён монтаж технологического оборудования, его обвязка, и мы начнём комплекс пуско-наладочных работ, - отметил Максим Погодин.



Разработанный специалистами комплекс работ по ликвидации объектов бывшего БЦБК учитывает их характеристики и особенности и позволяет достичь максимального экологического эффекта. Так, в рамках ликвидации площадки ЦОС предусматривается откачка всего объёма накопленных щелокосодержащих сточных вод с их последующей многоступенчатой очисткой на вновь возводимых очистных сооружениях, обеспечивающих достижение действующих в России нормативов качества очистки. После этого будет произведён демонтаж всех существующих зданий и сооружений на площадке и рекультивация территории.



Комплекс работ по приведению в безопасное состояние полигона «Бабхинский» предусматривает размещение технологической инфраструктуры блочно-модульного исполнения, способной очистить скопившуюся на поверхности отходов надшламовую воду до нормативных требований, действующих на территории особой экологической зоны Байкальской природной территории. После этого поверхность карт полигона будет укрыта многослойным рекультивационным покрытием, препятствующим попаданию атмосферных осадков в тело полигона и миграции загрязняющих веществ в грунтовые воды.



Справка



В 2021 году на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) был введён режим ЧС в связи с риском перелива надшламовых вод. Это могло привести к разрушению гидротехнических сооружений, попаданию значительных объёмов шлам-лигнина на рельеф и загрязнению озера.



По поручению правительства Российской Федерации и в соответствии с принятыми решениями комиссии Иркутской области по чрезвычайным ситуациям были организованы работы по понижению уровня надшламовых вод на полигонах «Солзанский» и «Бабхинский».



Специалистами была подобрана технология многоступенчатой очистки надшламовых вод до нормативных требований, изготовлено и смонтировано необходимое технологическое оборудование, проведён комплекс пуско-наладочных работ. В 2021 и 2022 годах под контролем Росприроднадзора было откачано и очищено 110 тыс. куб. метров надшламовых вод из 13 карт-накопителей «Солзанского» и «Бабхинского» полигонов, понизив их уровень на 62 сантиметра и обеспечив дальнейшую безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений.



На полигоне «Солзанский» с учётом его особого расположения (вдоль русел рек Большая и Малая Осиновка в селеопасной и сейсмоактивной зонах) требуется проведение дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по поиску наиболее оптимальных технологических решений для переработки 4,2 млн. куб метров накопленного на объекте шлам-лигнина. В настоящее время совместно с Сибирским отделением Российской академии наук разработано техническое задание и программа проведения НИОКР, ведётся подготовка к заключению государственного контракта.



