В Улан-Удэ готовы к возвращению «Космонавты»

Памятник вернётся на своё историческое место в Железнодорожном районе
В Улан-Удэ определились с датой возвращения памятника «Покорители космоса» на площадь Славы. Произойдёт это событие 16 июня в 12:30 в рамках празднования 85-летия Железнодорожного района.
Памятник с советских времён стоял на площади Славы. Однако в начале 2000-х «Космонавтов» демонтировали, а на их место установили рекламную конструкцию. Всё это время памятник пылился на складах рекламного агентства. Как сообщал «Байкал-Daily», в январе мэр Игорь Шутенков известил о возращении памятника на законное место.
За годы, что памятник был спрятан от глаз, он оказался сильно повреждён. У космонавта лицо было вдавлено внутрь, у девушки полностью выгнулась кисть и искривились пальцы, повредилась верхняя часть туловища. Кроме того, с композиции пропали планеты.
Конструкцию безвозмездно отремонтировали в модельном участке сталелитейного цеха Улан-Удэнского ЛВРЗ. Как рассказали на предприятии, отсутствующие планеты модельщикам пришлось восстанавливать буквально на глаз – помогли в этом кадры кинохроники 1970-х годов.
- Мы вcкpыли шлeм космонавта и чepeз этo oтвepcтиe дepeвянными пaлoчкaми пpocтo выcтyчали нoc, глaзa, щeки. У девушки cняли и вcкpыли кисть, coбрали, зaпaяли и пpидeлали нa пocтoяннoe мecтo. На это ушло две недели – рассказал начальник модельного участка литейного производства Виктор Димов.
Реставрация длилась с начала февраля по конец марта.
Районы отпразднуют юбилей
В этом году все три района Улан-Удэ отпразднуют 85-летие со дня образования.
В Советском районе праздничные мероприятия пройдут 7 июня:
С 15:00 на Театральной площади будет играть муниципальный духовой оркестр. В оперном театре состоится торжественное собрание общественности с праздничным концертом. Там же презентуют фильм, снятый в честь юбилея.
Перед началом мероприятий в фойе театра будет работать выставка Национальной библиотеки, посвящённая Советскому району, а также фото-ыставки «Гордимся тобою, Советский район» и «Музей и история города Улан-Удэ – сквозь призму прошлого Верхнеудинск – Улан-Удэ».
С 16:00 до 18:00 вблизи театра будут работать мастер-классы для юных улан-удэнцев. На Театральной площади пройдёт фестиваль творческих коллективов Советского района.
Железнодорожный район отметит свой праздник 8 июня:
В 14:00 пройдут аналогичные мероприятия на территории КДЦ «Рассвет». В 17:30 в парке имени Жанаева состоится фестиваль национальных тематических площадок «В семье большой – в семье единой!». В нём примут участие детские сады Железнодорожного района, в частности, микрорайона Загорск.
В 18:00 пройдёт концерт «С днём рождения, район!» с участием предприятий Железнодорожного района.
16 июня в 12:30 состоится открытие восстановленного памятника «Покорители космоса» на площади Славы.
16 июня в парке имени Орешкова состоится ещё один концерт «Люблю тебя, родной район». развернётся традиционная «Верхнеудинская ярмарка».
Октябрьский район будет праздновать 9 июня:
В 14:00 на площади Русcкого драматического театра имени Бестужева пройдут мастер-классы дошколят, а также концертная программа с участием школ дополнительного образования.
Торжественное собрание общественности пройдёт в самом театре. В нём примут участие предприятия, ветеранские и общественные организации Октябрьского района. Начало в 16:00.
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В Улан-Удэ готовы к возвращению «Космонавты»
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