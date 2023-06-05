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В Улан-Удэ готовы к возвращению «Космонавты»

В Улан-Удэ готовы к возвращению «Космонавты»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Памятник вернётся на своё историческое место в Железнодорожном районе

В Улан-Удэ определились с датой возвращения памятника «Покорители космоса» на площадь Славы. Произойдёт это событие 16 июня в 12:30 в рамках празднования 85-летия Железнодорожного района.

Памятник с советских времён стоял на площади Славы. Однако в начале 2000-х «Космонавтов» демонтировали, а на их место установили рекламную конструкцию. Всё это время памятник пылился на складах рекламного агентства. Как сообщал «Байкал-Daily», в январе мэр Игорь Шутенков известил о возращении памятника на законное место.

За годы, что памятник был спрятан от глаз, он оказался сильно повреждён. У космонавта лицо было вдавлено внутрь, у девушки полностью выгнулась кисть и искривились пальцы, повредилась верхняя часть туловища. Кроме того, с композиции пропали планеты.

Конструкцию безвозмездно отремонтировали в модельном участке сталелитейного цеха Улан-Удэнского ЛВРЗ. Как рассказали на предприятии, отсутствующие планеты модельщикам пришлось восстанавливать буквально на глаз – помогли в этом кадры кинохроники 1970-х годов.

- Мы вcкpыли шлeм космонавта и чepeз этo oтвepcтиe дepeвянными пaлoчкaми пpocтo выcтyчали нoc, глaзa, щeки. У девушки cняли и вcкpыли кисть, coбрали, зaпaяли и пpидeлали нa пocтoяннoe мecтo. На это ушло две недели – рассказал начальник модельного участка литейного производства Виктор Димов.

Реставрация длилась с начала февраля по конец марта.

Районы отпразднуют юбилей

В этом году все три района Улан-Удэ отпразднуют 85-летие со дня образования.

В Советском районе праздничные мероприятия пройдут 7 июня:

С 15:00 на Театральной площади будет играть муниципальный духовой оркестр. В оперном театре состоится торжественное собрание общественности с праздничным концертом. Там же презентуют фильм, снятый в честь юбилея.

Перед началом мероприятий в фойе театра будет работать выставка Национальной библиотеки, посвящённая Советскому району, а также фото-ыставки «Гордимся тобою, Советский район» и «Музей и история города Улан-Удэ – сквозь призму прошлого Верхнеудинск – Улан-Удэ».

С 16:00 до 18:00 вблизи театра будут работать мастер-классы для юных улан-удэнцев. На Театральной площади пройдёт фестиваль творческих коллективов Советского района.

Железнодорожный район отметит свой праздник 8 июня:

В 14:00 пройдут аналогичные мероприятия на территории КДЦ «Рассвет». В 17:30 в парке имени Жанаева состоится фестиваль национальных тематических площадок «В семье большой – в семье единой!». В нём примут участие детские сады Железнодорожного района, в частности, микрорайона Загорск.

В 18:00 пройдёт концерт «С днём рождения, район!» с участием предприятий Железнодорожного района.

16 июня в 12:30 состоится открытие восстановленного памятника «Покорители космоса» на площади Славы.

16 июня в парке имени Орешкова состоится ещё один концерт «Люблю тебя, родной район». развернётся традиционная «Верхнеудинская ярмарка».

Октябрьский район будет праздновать 9 июня:

В 14:00 на площади Русcкого драматического театра имени Бестужева пройдут мастер-классы дошколят, а также концертная программа с участием школ дополнительного образования.

Торжественное собрание общественности пройдёт в самом театре. В нём примут участие предприятия, ветеранские и общественные организации Октябрьского района. Начало в 16:00.


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