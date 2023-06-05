В Улан-Удэ готовятся к спасению пьяных купальщиков

Спасатели будут патрулировать реки на протяжении всего лета
В июне спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы начнут патрулирование рек. Они будут работать с 10:00 до 20:00. Специалисты и оборудование уже готовы к работе.
Пока что горожан призывают не открывать купальный сезон раньше времени. Пляжи ещё не оборудовали, и специальных безопасных зон для отдыха у воды сейчас нет.
В первую очередь, для безопасного купания следует дождаться оптимальной температуры воды. По данным на 4 июня, температура воды в улан-удэнских реках составляет +14 градусов, тогда как безопасной считается +18.
При этом не стоит забывать о глубине реки, а также скорости её течения. Спасатели призывают не оставлять детей без присмотра и воздержаться от купаний в состоянии алкогольного опьянения.
По оперативным данным, с начала года на водоёмах в республике произошло уже семь происшествий, два из которых закончились гибелью людей. Ещё четырёх человек удалось спасти.
Администрацией города определены самые опасные места купаний, которые требуют особого внимания. В данных местах были установлены знаки о запрете купания:
- Протока Степная;
- Протока Забока;
- Правый берег реки Селенга в районе ТЦ «Народный»;
- река Уда в районе ДНТ «Лоза» и улицы Трубачеева;
Здесь будет усилено патрулирование береговой линии – к работам привлекут 40 студентов ВСГУТУ.
- Все 40 человек были распределены на весь летний период. Они будут проходить практику по три недели в количестве 10 человек. Возле Селенгинского моста на Левом берегу будет дежурить один профессиональный спасатель и два практиканта, - сообщил на брифинге начальник Улан-Удэнской поисково-спасательной службы Олег Лухнёв.
Пока что в Улан-Удэ есть только одно официальное место для купания – протока Степная на острове Комсомольский. На этой неделе специалисты проведут там водолазное обследование и дадут оценку пляжу.
Отметим, в ближайшее время в Бурятии ожидается жаркая погода. Ближе к концу недели воздух прогреется до летних 28-ми градусов.
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