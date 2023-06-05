Улан-Батор и Бангкок свяжет прямой рейс

Общество, Фото: МИД Монголии

Монголия и Таиланд договорились сотрудничать в туризме, культуре и образовании



2 июня в Бангкоке состоялось второе заседание монголо-таиландского межправительственного совета по сотрудничеству. После оценки и подведения итогов текущего состояния торгово-экономического сотрудничества между двумя странами стороны обменялись мнениями о праздновании 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Таиландом в 2024 году, укреплении правовой среды двух стран, содействии торговле и инвестициям, а также развитии взаимовыгодного сотрудничества в области сельского хозяйства, туризма, культуры и образования.



Стороны договорились совместно организовать визиты на высшем уровне, провести день культуры и круглый стол учёных в рамках празднования юбилея установления дипломатических отношений. Кроме того, в соответствии с пятилетним планом сотрудничества между Монголией и Таиландом на 2022-2027 годы стороны подтвердили, что будут совместно работать над увеличением двустороннего товарооборота до 100 млн долларов и инвестиций – до 1,5 млрд долларов в 2027 году.



Также стороны выразили взаимное согласие сотрудничать в областях, связанных с объявленными «Годами посещения Монголии». В частности, стороны будут сотрудничать в организации дней туризма и мероприятий, направленных на популяризацию Монголии и привлечение туристов в Таиланд, а также визитов представителей таиландских туроператоров в Монголию, заключении документов о сотрудничестве, открытии прямого рейса Улан-Батор – Бангкок с июня текущего года, участии монгольских бизнесменов в выставке-ярмарке стран Юго-Восточной Азии.



Таиландская сторона поддержала предложение Монголии продолжить программу «Школьный завтрак», реализуемую в монгольских средних школах под эгидой принцессы Таиланда Маха Чакри Сириндхорны, и сотрудничать в рамках движений «Миллиард деревьев» и «Продовольственное обеспечение и безопасность».



Монгольская сторона отметила, что она будет приветствовать визит тайской принцессы Чулабхорн в Монголию. В рамках укрепления договорно-правовой базы отношений была достигнута договорённость активизировать переговоры по двусторонним документам, и подписать их в ходе визитов высокого уровня, запланированных на ближайшее время.



Следующее третье заседание межправительственного совета по сотрудничеству состоится в Улан-Баторе в 2024 году, сообщает новостное агентство «Монцамэ».



