Названы победители Забайкальского международного кинофестиваля

Общество, Фото: пресс-служба министерства культуры Забайкалья

Главным фильмом-победителем стала лента из Китая



Юбилейный десятый Забайкальский международный кинофестиваль прошёл в Забайкальском крае с 31 мая по 4 июня. По словам организаторов, в этом году он был особенным по наполнению программы, режиссуре церемоний открытия и закрытия, а также содержанию гала-концерта.



Церемония закрытия 4 июня началась с лучших моментов кинофестиваля. Специальный приз получил актёр и режиссёр театра и кино, телеведущий, продюсер, общественный деятель и народный артист России Андрей Соколов.



Ещё один специальный приз – за артистическую режиссуру и верность творческим идеалам – режиссёру Сергею Урсуляку вручили президент Забайкальского международного кинофестиваля, актёр Александр Михайлов и председатель оргкомитета ЗМКФ Виктор Шкулёв.



Приз за лучший сценарий короткометражного фильма из рук забайкальца и сценариста Сергея Лагодина получила Татьяна Грицанова и её работа «В пути или взросление» (16+). Программный директор кинофестиваля Мария Безенкова вручила приз за лучший короткометражный документальный фильм режиссёру «Там, где наш дом: Сергей Краснолуцкий» (12+) Владимира Тарасова. Сам режиссёр не смог приехать в Забайкалье, но награда отправится к нему домой в Красноярск.



Приз за лучший короткометражный игровой фильм получил режиссёр Иван Харатьян за свою работу «Девушка с косой» (12+). Его фильм 3 июня показали на открытой площадке в рамках «Ночи короткого метра». В этом году режиссёры подали более 300 заявок, чтобы попасть в шорт-лист кинофестивального показа короткометражек.



- Огромное спасибо. Этот фильм немного посвящён моим дедушкам. Фильм появился во время коронавируса. Спасибо моим родителям за то, что мне помогали, и спасибо моим мастерам Александру и Владимиру, - сказал Иван Харатьян.



Приз за лучшую короткометражную кинокартину в номинации «Фильм, снятый в Забайкалье или забайкальцами» получила режиссёр Александра Попова за свою работу «Стол» (12+).



Лучшим фильмом конкурса «Новый взгляд» стал фильм «Беспомощный» (!6+) режиссёра Амира Тудехроста из Ирана. Именно этот фильм посчитали лучшим жюри конкурса.



«Приз зрительских симпатий» в номинации «Новый взгляд» достался фильму «Кукольник» (!2+), который сняли режиссёры Сергей Кузнецов и Роман Григорьев (Амлер).



Специальный диплом от жюри основного конкурса за достоверность в создании женского образа получила актриса Хун Хуэйфан, сыгравшая главную героиню в фильме «Тётушка» (16+) режиссёра Хэ Шумина (Сингапур, Южная Корея). Её поздравил член международного жюри, режиссер и продюсер юбилейного кинофестиваля Маджид Эсмаили.



Лучшим сценарием конкурсной программы кинофестиваля жюри признали сценарий фильма «Святая пятница. Крест в пустыне» (12+) о том, как обычная девушка выбрала непростой путь духовного совершенствования. Это история святой Параскевы, рассказанная командой из Сербии и Иордании. Режиссёр картины поблагодарил за награду, включившись по видеосвязи.



Статуэтку и диплом за лучшую мужскую роль вручили Беркаю Атешу за роль в фильме «Тёмная ночь» (16+) совместной работы команд из Турции, Германии и Франции. Ван Яо поблагодарил организаторов кинофестиваля и пожелал, чтобы праздник кино все больше и больше развивался.



В номинации «Лучшая актриса» победителем стала Бадема – артистка, сыгравшая в фильме «Нить жизни» (16+) режиссёра Цяо Сысюэ (Китай). Артистка записала специальное видеообращение, в котором рассказала, насколько рада она была, когда узнала о награде и поблагодарила всех причастных к созданию этого фильма.



Актриса Евгения Дмитриева назвала лучшего режиссёра десятого Забайкальского международного, которым стал Петрус Карири. Он снял фильм «Пляж на краю света» (16+). Приз Забайкальского международного кинофестиваля отправится в Бразилию.



Главным фильмом-победителем юбилейного десятого Забайкальского международного кинофестиваля стала «Нить жизни» (16+) китайского режиссёра Цяо Сысюэ.



Приз зрительских симпатий получила директор фильма «Золотая бронза» (16+) Наталья Крузе.



Финальная церемония завершилась традиционной «хлопушкой», сообщает пресс-службы министерства культуры Забайкальского края.

