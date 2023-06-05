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В Бурятии православные отметили Троицу

В Бурятии православные отметили Троицу
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Праздничные богослужения прошли в храмах республики

4 июня в Бурятии православные верующие отметили день Святой Троицы, Пятидесятницы. В канун праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил праздничные богослужения в Свято-Троицком храме города Улан-Удэ.

- Владыка возглавил в храме, по древней традиции празднично украшенном цветами и молодыми берёзками, служение всенощного бдения с литией. Клириками храма был прочитан канон праздника, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии. - В сам день Пятидесятницы митрополит Иосиф возглавил служение божественной литургии в Никольском храме Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря. В этот день обитель отмечает престольный праздник.

По окончании литургии митрополит совершил великую вечерню с чтением трёх особых коленопреклонных молитв. В завершение богослужения был совершён праздничный крестный ход.
Бурятия православие Троица епархия

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