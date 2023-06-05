Сотрудникам «Водоканала» пришлось промыть более 700 метров канализации
В МУП «Водоканал» обнародовали еженедельную сводку об авариях на сетях в столице Бурятии – с 29 мая по 4 июня включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия устранили 12 повреждений и устранили 40 канализационных засоров. Неделей ранее их было больше – 44.
В Улан-Удэ также промыли 15 участков канализации протяжённостью 768 метров. В городе завершились плановая проверка пожарных гидрантов – всего специалисты проинспектировали 1562.
За неделю в Улан-Удэ устранили 40 засоров
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Её не будет в городе несколько дней
Победу во всероссийском конкурсе этнической музыки одержал Чингис Раднаев
У него остались родители, жена и двое сыновей
Его остатки пока дрейфуют в северной части озера
Сотрудникам «Водоканала» пришлось промыть более 700 метров канализации
До помойки даже проложили дорожку
У него обнаружили опухоль в ухе
Он возобновит работу через месяц
Площадка возводится в регионе
В дело вмешалась прокуратура
Днём по республике +21, +26, местами +11, +16
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Монумент находится недалеко от трассы
«Интерес к «вторичке» увеличился из-за перетока спроса из сегмента новостроек, где цены оказались неадекватно высоки», - отметил эксперт
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с концерта, на котором выступили артисты бурятской эстрады и известный российский певец Олег Газманов