За неделю в Улан-Удэ устранили 40 засоров

Сотрудникам «Водоканала» пришлось промыть более 700 метров канализации



В МУП «Водоканал» обнародовали еженедельную сводку об авариях на сетях в столице Бурятии – с 29 мая по 4 июня включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия устранили 12 повреждений и устранили 40 канализационных засоров. Неделей ранее их было больше – 44.



В Улан-Удэ также промыли 15 участков канализации протяжённостью 768 метров. В городе завершились плановая проверка пожарных гидрантов – всего специалисты проинспектировали 1562.

