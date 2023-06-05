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В Бурятии похоронили погибшего на СВО добровольца

В Бурятии похоронили погибшего на СВО добровольца
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
У него остались родители, жена и двое сыновей

Накануне в Кяхтинском районе Бурятии проводили в последний путь 35-летнего Сергея Перевалова, который погиб во время проходящей на Украине специальной военной операции. Прощание с ним состоялось в Кяхте. Траурная церемония прошла у мемориала Защитникам Отечества, сообщается в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».

Сергей родился 9 апреля 1988 года и учился в местной СОШ № 1. Он отличался особым усердием на уроках труда и очень интересовался техникой. 

В 2005-ом окончил ДОСААФ. С 2008 по 2014 трудился в Чите – занимался перевозками на большегрузных машинах, в 2015-ом устроился водителем в Хоронхойскую среднюю школу, а с 2016-го стал работать на пассажирских маршрутах «Унгуркуй – Кяхта», «Большая Кудара – Кяхта» и «Кяхта – Улан-Удэ».

Осенью 2022-го, когда в стране была объявлена частичная мобилизация, отправился на СВО добровольцем. Решение он принял, так как имел большой водительский опыт. 

У Перевалова осталась любящая семья – родители, сестра, супруга и двое сыновей. 

- В памяти родных, друзей, соседей и всех тех, кто знал Сергея Петровича, он навсегда останется заботливым сыном и братом, мужем и отцом и надёжным товарищем, – отмечает «Кяхта-инфо.24/7».
смерть

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