В Бурятии похоронили погибшего на СВО добровольца

У него остались родители, жена и двое сыновей





В 2005-ом окончил ДОСААФ. С 2008 по 2014 трудился в Чите – занимался перевозками на большегрузных машинах, в 2015-ом устроился водителем в Хоронхойскую среднюю школу, а с 2016-го стал работать на пассажирских маршрутах «Унгуркуй – Кяхта», «Большая Кудара – Кяхта» и «Кяхта – Улан-Удэ».



Осенью 2022-го, когда в стране была объявлена частичная мобилизация, отправился на СВО добровольцем. Решение он принял, так как имел большой водительский опыт.



У Перевалова осталась любящая семья – родители, сестра, супруга и двое сыновей.



- В памяти родных, друзей, соседей и всех тех, кто знал Сергея Петровича, он навсегда останется заботливым сыном и братом, мужем и отцом и надёжным товарищем, – отмечает «Кяхта-инфо.24/7».

Накануне в Кяхтинском районе Бурятии проводили в последний путь 35-летнего Сергея Перевалова, который погиб во время проходящей на Украине специальной военной операции. Прощание с ним состоялось в Кяхте. Траурная церемония прошла у мемориала Защитникам Отечества, сообщается в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».Сергей родился 9 апреля 1988 года и учился в местной СОШ № 1. Он отличался особым усердием на уроках труда и очень интересовался техникой.