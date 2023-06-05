Площадка возводится в регионе
В улан-удэнской исправительной колонии №8 состоялась рабочая встреча начальника исправительного учреждения Евгения Слабухина с руководителем ООО «Строймонтаж» Андреем Пирмаевым.
- Стороны обсудили вопросы взаимодействия в части изготовления металлических изделий для «умной» спортивной площадки, возводимой в регионе. По результатам встречи достигнуты договорённости о заключении контрактов, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Дополнительная загрузка участка по изготовлению металлической продукции, позволит увеличить численность занятых трудом осуждённых и повысить размер получаемой заработной платы, что в свою очередь положительно скажется на погашении выплат по исполнительным листам.
Улан-удэнские осуждённые изготовят детали для «умной» спортплощадки
Общество, Фото:
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