Улан-удэнские осуждённые изготовят детали для «умной» спортплощадки

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Площадка возводится в регионе



В улан-удэнской исправительной колонии №8 состоялась рабочая встреча начальника исправительного учреждения Евгения Слабухина с руководителем ООО «Строймонтаж» Андреем Пирмаевым.



- Стороны обсудили вопросы взаимодействия в части изготовления металлических изделий для «умной» спортивной площадки, возводимой в регионе. По результатам встречи достигнуты договорённости о заключении контрактов, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Дополнительная загрузка участка по изготовлению металлической продукции, позволит увеличить численность занятых трудом осуждённых и повысить размер получаемой заработной платы, что в свою очередь положительно скажется на погашении выплат по исполнительным листам.



