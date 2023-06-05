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Байкал в Бурятии почти полностью освободился ото льда

Байкал в Бурятии почти полностью освободился ото льда
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, Бурятский ЦГМС
Его остатки пока дрейфуют в северной части озера

В Бурятском гидрометцентре рассказали о гидрологической обстановке на Байкале. По данным спутникового мониторинга, в последние два дня весны, 30 и 31 мая, на озере наблюдалось интенсивное разрушение и таяние ледяного покрова.

Этому поспособствовали вынос тёплых воздушных масс и потепление – в северо-западных районах Бурятии воздух днём прогревался до +20 градусов.

- К 1 июня акватория озера практически полностью очистилась ото льда. Остатки битого льда дрейфуют в северной части и в районе северо-западного побережья Байкала, – отмечают синоптики.

Байкал лёд

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