В Бурятии волонтёры спасают умирающего от рака котика





Ветврачи решили удалить новообразования. К счастью, нашлась неравнодушная девушка, которая согласилась приютить животное, чтобы оно не провело последние дни своей жизни в клинике. В конце октября Арчи уехал в новый дом.



Но семь месяцев спустя в официальной группе фонда во «Вконтакте» появились печальные новости – у кота опять обнаружили опухоль в ухе. Теперь его ждёт очередная операция. Несколько дней назад питомец стал отказываться от еды и прятаться ото всех в шкафу.



- Как вы помните, хозяева Арчи выбросили на улицу в очень преклонном возрасте – не захотели лечить друга, который прожил с ними более десяти лет, – напомнили волонтёры. – Мы забрали его с улицы, удалили опухоли. Но, к сожалению, болезнь неизлечима и единственное, что можно сейчас сделать – помочь ему максимально комфортно дожить последние годы своей жизни.



В фонде выразили надежду, что хирургическое вмешательство будет успешным и Арчи после него проживёт ещё несколько лет.





Эту историю рассказали в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья». У одного из его подопечных – кота по кличке Арчи – вновь обнаружили онкологию. Началось всё с того, что в сентябре больное животное оказалось на улице. От него решили избавиться хозяева.Тогда Арчи находился в ужасном состоянии. Волонтёры сообщили, что у него гниют зубы, а в ушах была опухоль и потому от котика плохо пахло. Он страдал от постоянных болей. Болезнь прогрессировала быстро.