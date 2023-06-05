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В Бурятии волонтёры спасают умирающего от рака котика

В Бурятии волонтёры спасают умирающего от рака котика
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
У него обнаружили опухоль в ухе

Эту историю рассказали в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья». У одного из его подопечных – кота по кличке Арчи – вновь обнаружили онкологию. Началось всё с того, что в сентябре больное животное оказалось на улице. От него решили избавиться хозяева.

Тогда Арчи находился в ужасном состоянии. Волонтёры сообщили, что у него гниют зубы, а в ушах была опухоль и потому от котика плохо пахло. Он страдал от постоянных болей. Болезнь прогрессировала быстро. 

Ветврачи решили удалить новообразования. К счастью, нашлась неравнодушная девушка, которая согласилась приютить животное, чтобы оно не провело последние дни своей жизни в клинике. В конце октября Арчи уехал в новый дом.

Но семь месяцев спустя в официальной группе фонда во «Вконтакте» появились печальные новости – у кота опять обнаружили опухоль в ухе. Теперь его ждёт очередная операция. Несколько дней назад питомец стал отказываться от еды и прятаться ото всех в шкафу.

- Как вы помните, хозяева Арчи выбросили на улицу в очень преклонном возрасте – не захотели лечить друга, который прожил с ними более десяти лет, – напомнили волонтёры. – Мы забрали его с улицы, удалили опухоли. Но, к сожалению, болезнь неизлечима и единственное, что можно сейчас сделать – помочь ему максимально комфортно дожить последние годы своей жизни.

В фонде выразили надежду, что хирургическое вмешательство будет успешным и Арчи после него проживёт ещё несколько лет.

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