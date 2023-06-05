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В Забайкалье в детсаду сторожем работал бывший уголовник

В Забайкалье в детсаду сторожем работал бывший уголовник
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Краснокаменском районе Забайкальского края в детском саду сторожем работал мужчина, который в 2010 году привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Это обстоятельство препятствовало его приёму на работу в образовательное учреждение на должности, не связанные с педагогической деятельностью.

Председатель районного комитета по управлению образованием получил прокурорское представление.

После вмешательства надзорного ведомства трудовой договор со сторожем прекращён, заведующий дошкольным образовательным учреждением привлечён к дисциплинарной ответственности в виде замечания, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. 
Забайкальский край прокуратура

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