В Забайкалье в детсаду сторожем работал бывший уголовник

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Краснокаменском районе Забайкальского края в детском саду сторожем работал мужчина, который в 2010 году привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Это обстоятельство препятствовало его приёму на работу в образовательное учреждение на должности, не связанные с педагогической деятельностью.



Председатель районного комитета по управлению образованием получил прокурорское представление.



После вмешательства надзорного ведомства трудовой договор со сторожем прекращён, заведующий дошкольным образовательным учреждением привлечён к дисциплинарной ответственности в виде замечания, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

