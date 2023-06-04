В Улан-Удэ прошло масштабное представление к вековому юбилею Бурятии: фоторепортаж

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На Центральном стадионе выступили более двух тысяч артистов



Торжественный концерт «Буряад Улас – 100 жэл. Бурятия - 100 лет» прошёл накануне на Центральном стадионе Улан-Удэ. Для жителей республики и гостей столицы Бурятии выступали более двух тысяч артистов из республики, а также из Иркутской области, Забайкальского края и Монголии.



Напомним, подготовка к масштабному представлению стартовала аж в 2018 году, а к работе над постановкой приступили в 2022-ом.



- Основная суть представления «Буряад улас – 100 жэл. Бурятии – 100 лет» в том, что республике больше, чем сто лет. Мы же не 100 лет назад появились. Возраст – это не понятие месяца, года или века, а события и люди, которые сформировали нынешнюю Бурятию. Мы ведём их со времён гуннов и до сегодняшних дней и показываем их через художественно-творческое осмысление, – рассказывал главный режиссёр Олег Юмов.



Собравшихся на праздничном мероприятии поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов:



«Дорогие земляки! Я поздравляю всех нас с этим большим праздником! Любой юбилей – это время подводить итоги. И мы по праву можем ими гордиться! Наша Бурятия создавалась много веков и прошла большой путь, неся высокие идеалы – святость родной земли, верность священному долгу, уважение и почитание старших, гостеприимство и доброе отношение к миру, достоинство и самодостаточность. 100 лет назад была провозглашена первая государственность бурят-монголов! Усилием наших патриотов единой территорией, экономической целостностью, историческими связями были объединены все проживавшие здесь народы. За все эти годы Бурятия прочно заняла видное место в политической и экономической жизни России и стала примером динамично развивающегося региона. Мы по праву можем называться регионом с сильной промышленной индустрией, крупными научным, культурным, спортивным и медицинским потенциалом.



За последние годы мы добились развития во всех областях: качественный скачок в социальной сфере – новые школы, детские сады, спортивные центры, модернизация медицины, успехи в инфраструктуре – новые дороги, мосты, создание комфортной среды в городах и селах, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие экономики – крупные инвестиционные проекты в горнодобывающей промышленности, туристической сфере, новые рабочие места. Но самое важное, что нам удалось за вековую историю – это сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей, это национальные отношения, межнациональный мир и дружба.



Мы вместе загадываем сокровенные желания в Рождество, молимся за благополучие родных в Сагаалган, встречаем весну с Пасхой и восхищаемся духом сильнейших мужей на Сурхарбане. Наша общая задача - сохранить и приумножить это богатство».



На Центральном стадионе с поздравительными речами выступили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.



- Гости и жители Республики Бурятия, привет! Мы рады вас сегодня поздравить с вашим юбилеем. Регион промышленный, сельскохозяйственный, но самое главное — это его жители! Впереди ещё много, много дел, которые нам вместе, как соседям, реализовывать. Спасибо вам за гостеприимство, за любовь, за тепло, за уют. Я знаю, что это только начало вашего дальнейшего пути. Сегодня мы услышали тысячи поздравлений от вас - от жителей. И я знаю, что сегодня каждый строит свои планы именно со своей республикой. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, не останавливаться на достигнутом и идти только вперёд. Мы радуемся за ваше достижение. Спасибо вам! – поздравил губернатор Иркутской области.



- Дорогие наши друзья, родные, близкие, любимые, я приехал во главе большой делегации. С нами сенатор Совета Федерации, заместитель председателя правительства, депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Викторович Гурулёв, главы районов, большое количество простых забайкальцев. Все мы с большой радостью приехали разделить наш общий праздник. Неразрывны наши с вами связи - одна земля, одно небо, один многонациональный народ, одна кровь и единый уклад жизни, одинаковые традиции. Земля, которая рождает столько героев, живёт правильно, и мы сегодня гордимся вами! Развивается республика, её потенциал растёт на глазах. Жители Бурятии в культуре, в спорте, в образовании достигают высочайших вершин, становятся чемпионами, становятся лучшими людьми в отраслях. Мы очень рады приветствовать вас от всего Забайкалья, - сказал губернатор Забайкальского края.



Представление длилось почти 3 часа.



