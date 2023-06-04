Житель Бурятии, поссорившись со знакомым, застрелил его

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима



Закаменский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который обвинялся в убийстве.



В январе 2023 года во дворе дома между двумя пьяными мужчинами произошла ссора по причине того, что ранее подсудимый нанёс ножевой удар матери потерпевшего.



Разозлившись, подсудимый взял охотничье ружьё из своего дома и, настигнув знакомого на улице, выстрелил в него. От полученного огнестрельного ранения тот скончался на месте преступления.



Жителю района назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в суде.

