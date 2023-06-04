На утро 4 июня новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
За прошедшие сутки проводились работы по тушению 5 лесных пожаров в Баунтовском, Иволгинском, Муйском и Селенгинском районах.
- Три лесных пожара произошли из-за сухой грозы, один из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 195 человек из числа лесной охраны, сотрудников МЧС и привлечённых. Задействовано 34 единицы лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 123 га. Все пожары ликвидированы.
На утро 4 июня новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
- В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём, - напомнили в агентстве.
Доступ в лес ограничен. Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии потушили пять лесных пожаров
Общество, Фото:
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