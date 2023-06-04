В Бурятии потушили пять лесных пожаров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На утро 4 июня новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано



За прошедшие сутки проводились работы по тушению 5 лесных пожаров в Баунтовском, Иволгинском, Муйском и Селенгинском районах.



- Три лесных пожара произошли из-за сухой грозы, один из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 195 человек из числа лесной охраны, сотрудников МЧС и привлечённых. Задействовано 34 единицы лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 123 га. Все пожары ликвидированы.



На утро 4 июня новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



- В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём, - напомнили в агентстве.



Доступ в лес ограничен. Соблюдайте правила пожарной безопасности!



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.



