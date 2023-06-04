04 июня

03 июня

02 июня

Популярное

Жительницу Забайкалья подозревают в мошенничестве на 5 млн

Жительницу Забайкалья подозревают в мошенничестве на 5 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Девушка в течение четырёх лет выпускала кредитные карты на чужих людей и похищала деньги

В Забайкальском крае выявили факты мошенничества и незаконного использования сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельцев, совершённые бывшим работником одного из отделения банков.

26-летняя злоумышленница, имея доступ в специализированную банковскую программу для работы с клиентами, с 2018 по 2022 годы выпускала кредитные карты на различных клиентов банка, средства с которых в последующем обналичивала и тратила по собственному усмотрению. По версии оперативников, она использовала персональные данные как минимум 60 человек. Ущерб составил свыше 5 млн рублей.

- Следователем ОМВД России по Нерчинскому району в отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» и частью 3 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

В ходе обысков изъяты банковские документы, имеющие доказательственное значение.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сегодня ожидаются дожди с грозами
В Бурятии сегодня ожидаются дожди с грозами
Общество, 04.06.2023
В Улан-Удэ пройдёт небольшой дождь
В Бурятии полицейские вытащили застрявший в луже автомобиль пенсионеров
В Бурятии полицейские вытащили застрявший в луже автомобиль пенсионеров
Общество, 03.06.2023
Выйдя из машины, пенсионеры увидели медвежьи следы и испугались  
В Улан-Удэ пара сыграла свадьбу на площади Советов
В Улан-Удэ пара сыграла свадьбу на площади Советов
Общество, 03.06.2023
Брак заключили во время празднования 100-летия республики
Все районы Бурятии представлены на площади Советов: фоторепортаж
Все районы Бурятии представлены на площади Советов: фоторепортаж
Общество, 03.06.2023
«Вся Бурятия как на ладони», - оценил глава республики
Гусиноозёрск примет районный Сурхарбан
Гусиноозёрск примет районный Сурхарбан
Общество, 03.06.2023
Скачки состоятся вблизи Новоселенгинска
В Бурятии местами дожди
В Бурятии местами дожди
Общество, 03.06.2023
В Улан-Удэ до +18 градусов 
В Бурятии скачки «Сурхарбаана» перенесут на новое место
В Бурятии скачки «Сурхарбаана» перенесут на новое место
Общество, 02.06.2023
Они состоятся на территории Янгажинского дацана
В Бурятии отпразднуют поэтический праздник
В Бурятии отпразднуют поэтический праздник
Общество, 02.06.2023
Его проведут в Новоселенгинске
Осенью в Иркутске пройдут «Байкальские духовые Ассамблеи»
Осенью в Иркутске пройдут «Байкальские духовые Ассамблеи»
Общество, 02.06.2023
Фестиваль проведут в середине сентября
В Улан-Удэ уберут мусор на берегу Селенги
В Улан-Удэ уберут мусор на берегу Селенги
Общество, 02.06.2023
В акции может принять участие каждый желающий
На севере Забайкалья реконструируют аэропорт
На севере Забайкалья реконструируют аэропорт
Общество, 02.06.2023
В работах задействовано более 130 человек
По Иркутску проедет «бардовский» троллейбус
По Иркутску проедет «бардовский» троллейбус
Общество, 02.06.2023
В День города для иркутян заработает передвижная концертная площадка
В Бурятии отметили победителей конкурса «Пробуждая сердца»
В Бурятии отметили победителей конкурса «Пробуждая сердца»
Общество, 02.06.2023
Церемония награждения прошла на городском празднике
В Улан-Удэ провели зарядку с чемпионами
В Улан-Удэ провели зарядку с чемпионами
Общество, 02.06.2023
С самой полезной привычки начали лето сотни горожан и гостей столицы Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^