Жительницу Забайкалья подозревают в мошенничестве на 5 млн

Девушка в течение четырёх лет выпускала кредитные карты на чужих людей и похищала деньги



В Забайкальском крае выявили факты мошенничества и незаконного использования сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельцев, совершённые бывшим работником одного из отделения банков.



26-летняя злоумышленница, имея доступ в специализированную банковскую программу для работы с клиентами, с 2018 по 2022 годы выпускала кредитные карты на различных клиентов банка, средства с которых в последующем обналичивала и тратила по собственному усмотрению. По версии оперативников, она использовала персональные данные как минимум 60 человек. Ущерб составил свыше 5 млн рублей.



- Следователем ОМВД России по Нерчинскому району в отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» и частью 3 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



В ходе обысков изъяты банковские документы, имеющие доказательственное значение.



