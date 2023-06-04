Девушка в течение четырёх лет выпускала кредитные карты на чужих людей и похищала деньги
В Забайкальском крае выявили факты мошенничества и незаконного использования сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельцев, совершённые бывшим работником одного из отделения банков.
26-летняя злоумышленница, имея доступ в специализированную банковскую программу для работы с клиентами, с 2018 по 2022 годы выпускала кредитные карты на различных клиентов банка, средства с которых в последующем обналичивала и тратила по собственному усмотрению. По версии оперативников, она использовала персональные данные как минимум 60 человек. Ущерб составил свыше 5 млн рублей.
- Следователем ОМВД России по Нерчинскому району в отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» и частью 3 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В ходе обысков изъяты банковские документы, имеющие доказательственное значение.
Жительницу Забайкалья подозревают в мошенничестве на 5 млн
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 04.06.2023
Освящение храма намечено на осень 2024 года
Общество, 04.06.2023
В Улан-Удэ пройдёт небольшой дождь
Выйдя из машины, пенсионеры увидели медвежьи следы и испугались
Брак заключили во время празднования 100-летия республики
«Вся Бурятия как на ладони», - оценил глава республики
Скачки состоятся вблизи Новоселенгинска
В Улан-Удэ до +18 градусов
Они состоятся на территории Янгажинского дацана
Его проведут в Новоселенгинске
Фестиваль проведут в середине сентября
В акции может принять участие каждый желающий
В работах задействовано более 130 человек
В День города для иркутян заработает передвижная концертная площадка
Церемония награждения прошла на городском празднике
С самой полезной привычки начали лето сотни горожан и гостей столицы Бурятии