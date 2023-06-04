В Улан-Удэ пройдёт небольшой дождь
По данным Бурятского Гидрометцентра, 4 июня в республике переменная облачность, местами дожди, днём грозы. В утренние часы при прояснении туман.
Ветер северо-западный 5-10, днём при грозах порывы до 15-18 м/с. Температура днём +18,+23, местами +12,+17.
В Улан-Удэ временами небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Днём +20,+22.
В Бурятии сегодня ожидаются дожди с грозами
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Выйдя из машины, пенсионеры увидели медвежьи следы и испугались
Брак заключили во время празднования 100-летия республики
«Вся Бурятия как на ладони», - оценил глава республики
Скачки состоятся вблизи Новоселенгинска
В Улан-Удэ до +18 градусов
Они состоятся на территории Янгажинского дацана
Его проведут в Новоселенгинске
Фестиваль проведут в середине сентября
В акции может принять участие каждый желающий
В работах задействовано более 130 человек
В День города для иркутян заработает передвижная концертная площадка
Церемония награждения прошла на городском празднике
С самой полезной привычки начали лето сотни горожан и гостей столицы Бурятии
Оно появится в сквере Кирова в День города
Посадки прошли на улице Сахьяновой