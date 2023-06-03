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В Бурятии полицейские вытащили застрявший в луже автомобиль пенсионеров

В Бурятии полицейские вытащили застрявший в луже автомобиль пенсионеров
Общество, 
Выйдя из машины, пенсионеры увидели медвежьи следы и испугались

В Прибайкальском районе Бурятии полицейские пришли на помощь пассажирам застрявшего в лесу автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, вечером 30 мая в дежурную часть поступило сообщение об оказании помощи. На место отправились заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних майор полиции Андрей Балаганский и заместитель начальника отдела уголовного розыска капитан полиции Денис Сороковиков. Предположив, что потребуется буксировка автомобиля, сотрудники поехали на служебном «УАЗ Патриот».

Как выяснилось, двое улан-удэнцев, возвращавшиеся с отдыха на озере Байкал в город, решили впервые посмотреть озеро Колок.

Однако автомобиль увяз в лесу на просёлочной дороге в глубокой луже. Выйдя из машины, пенсионеры увидели медвежьи следы и испугались. Попытки самостоятельно вызволить автомобиль были безуспешными, и граждане обратились в полицию.

Приехавшие сотрудники заметили автомобиль, стоявший прямо на просёлочной дороге. С помощью троса и своего служебного автомобиля полицейские вытащили застрявшую легковушку, отбуксировав её на дорогу.

Пенсионеры поблагодарили спасителей за оказанную им помощь.

Отметим, в отношении граждан всё же составлены протоколы по ст. 8.32 КоАП РФ - за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима.
полиция

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