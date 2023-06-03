Выйдя из машины, пенсионеры увидели медвежьи следы и испугались
В Прибайкальском районе Бурятии полицейские пришли на помощь пассажирам застрявшего в лесу автомобиля.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, вечером 30 мая в дежурную часть поступило сообщение об оказании помощи. На место отправились заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних майор полиции Андрей Балаганский и заместитель начальника отдела уголовного розыска капитан полиции Денис Сороковиков. Предположив, что потребуется буксировка автомобиля, сотрудники поехали на служебном «УАЗ Патриот».
Как выяснилось, двое улан-удэнцев, возвращавшиеся с отдыха на озере Байкал в город, решили впервые посмотреть озеро Колок.
Однако автомобиль увяз в лесу на просёлочной дороге в глубокой луже. Выйдя из машины, пенсионеры увидели медвежьи следы и испугались. Попытки самостоятельно вызволить автомобиль были безуспешными, и граждане обратились в полицию.
Приехавшие сотрудники заметили автомобиль, стоявший прямо на просёлочной дороге. С помощью троса и своего служебного автомобиля полицейские вытащили застрявшую легковушку, отбуксировав её на дорогу.
Пенсионеры поблагодарили спасителей за оказанную им помощь.
Отметим, в отношении граждан всё же составлены протоколы по ст. 8.32 КоАП РФ - за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима.
В Бурятии полицейские вытащили застрявший в луже автомобиль пенсионеров
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Брак заключили во время празднования 100-летия республики
«Вся Бурятия как на ладони», - оценил глава республики
Скачки состоятся вблизи Новоселенгинска
В Улан-Удэ до +18 градусов
Они состоятся на территории Янгажинского дацана
Его проведут в Новоселенгинске
Фестиваль проведут в середине сентября
В акции может принять участие каждый желающий
В работах задействовано более 130 человек
В День города для иркутян заработает передвижная концертная площадка
Церемония награждения прошла на городском празднике
С самой полезной привычки начали лето сотни горожан и гостей столицы Бурятии
Оно появится в сквере Кирова в День города
Посадки прошли на улице Сахьяновой
В прошлом прима Монгольского театра оперы и балета, а ныне педагог и балетмейстер Хоролдаваа Гэрэлчимэг рассказала, чем улан-удэнского удивит неоклассический балет из соседней страны