На водоёмах республики погибли уже два человека
В республиканском управлении МЧС напомнили, что в Бурятии пока не начался купальный сезон. Пляжи ещё не оборудовали, и специальных безопасных зон для отдыха у воды сейчас нет.
Спасатели призвали взрослых не оставлять без присмотра детей и не отпускать их одних к рекам и озёрам.
По оперативным данным, с начала года на водоёмах в республике произошло уже семь происшествий, два из которых закончились гибелью людей. Ещё четырёх человек удалось спасти.
Сезон не открыт: Жителей Бурятии призвали не лезть в воду
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