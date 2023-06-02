Сезон не открыт: Жителей Бурятии призвали не лезть в воду

На водоёмах республики погибли уже два человека



В республиканском управлении МЧС напомнили, что в Бурятии пока не начался купальный сезон. Пляжи ещё не оборудовали, и специальных безопасных зон для отдыха у воды сейчас нет.



Спасатели призвали взрослых не оставлять без присмотра детей и не отпускать их одних к рекам и озёрам.



По оперативным данным, с начала года на водоёмах в республике произошло уже семь происшествий, два из которых закончились гибелью людей. Ещё четырёх человек удалось спасти.