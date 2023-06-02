История гибели коров и быка в районе Бурятии становится всё запутаннее



- По результатам лабораторных исследований особо опасных заболеваний не выявлено. Однако в трёх пробах обнаружены нитриты, – сообщили тогда в районной группе «Селенга-инфо.24/7» со ссылкой на республиканское управление ветеринарии.



Хозяйка призналась, что 11 апреля отпустила свой КРС на неорганизованный выпас. Бурёнки и бычок домой так и не вернулись. Оставшись без присмотра, они забрели на территорию теплиц у Гусиноозёрской ГРЭС. Участок, где лежал мёртвый скот, обезопасили, обработав дезинфицирующими средствами, а сами трупы вывезли на скотомогильник



Однако полтора месяца спустя в этой истории появился неожиданный поворот. Активисты регионального отделения Народного фронта, которые первыми узнали о произошедшем, ещё весной направили обращения в управления ветеринарии и Россельхознадзор по Иркутской области и Бурятии.



- По данным Россельхознадзора, превышения допустимой концентрации нитритов в культурных и сорных растениях, произрастающих вблизи тепличного хозяйства, не выявлено. Считаем, что проверка проведена не в полной мере. Мы направили очередной запрос в межрайонную прокуратуру и попросили взять пробы почвы на территории самого тепличного хозяйства и на равноудалённых промежутках за его пределами, а также пробы воды из водного канала – рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.



«Фронтовики» хотят узнать, были ли в почве пестициды и имелись ли разрешение и документы на водопользование



- Продолжаем изучать материалы проверки местности на наличие вредных веществ. Пока проверка проб почвы и ботвы не показала отклонений, но мы просим проверить и другие факторы, – заключили общественники.



В апреле недалеко от станции «Загустай» в Селенгинском районе Бурятии обнаружили мёртвый скот – быка и двух коров, одна из которых отелилась буквально за месяц до гибели.Местные жители сразу предположили, что сельхозживотные отравились химикатами, которые вроде как используют в расположенных неподалёку теплицах. Вскоре на месте побывала комиссия из сотрудников МВД, ветеринарных специалистов и представителей районной администрации.Эксперты взяли пробы патматериалов и исключили у павшей скотины сибирскую язву и ящур.