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История гибели коров и быка в районе Бурятии становится всё запутаннее

История гибели коров и быка в районе Бурятии становится всё запутаннее
Общество,  Фото:управление ветеринарии
В ней наметился неожиданный поворот

В апреле недалеко от станции «Загустай» в Селенгинском районе Бурятии обнаружили мёртвый скот – быка и двух коров, одна из которых отелилась буквально за месяц до гибели.

Местные жители сразу предположили, что сельхозживотные отравились химикатами, которые вроде как используют в расположенных неподалёку теплицах. Вскоре на месте побывала комиссия из сотрудников МВД, ветеринарных специалистов и представителей районной администрации.

Эксперты взяли пробы патматериалов и исключили у павшей скотины сибирскую язву и ящур. 

- По результатам лабораторных исследований особо опасных заболеваний не выявлено. Однако в трёх пробах обнаружены нитриты, – сообщили тогда в районной группе «Селенга-инфо.24/7» со ссылкой на республиканское управление ветеринарии.

Хозяйка призналась, что 11 апреля отпустила свой КРС на неорганизованный выпас. Бурёнки и бычок домой так и не вернулись. Оставшись без присмотра, они забрели на территорию теплиц у Гусиноозёрской ГРЭС. Участок, где лежал мёртвый скот, обезопасили, обработав дезинфицирующими средствами, а сами трупы вывезли на скотомогильник

Однако полтора месяца спустя в этой истории появился неожиданный поворот. Активисты регионального отделения Народного фронта, которые первыми узнали о произошедшем, ещё весной направили обращения в управления ветеринарии и Россельхознадзор по Иркутской области и Бурятии.

- По данным Россельхознадзора, превышения допустимой концентрации нитритов в культурных и сорных растениях, произрастающих вблизи тепличного хозяйства, не выявлено. Считаем, что проверка проведена не в полной мере. Мы направили очередной запрос в межрайонную прокуратуру и попросили взять пробы почвы на территории самого тепличного хозяйства и на равноудалённых промежутках за его пределами, а также пробы воды из водного канала – рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.

«Фронтовики» хотят узнать, были ли в почве пестициды и имелись ли разрешение и документы на водопользование

- Продолжаем изучать материалы проверки местности на наличие вредных веществ. Пока проверка проб почвы и ботвы не показала отклонений, но мы просим проверить и другие факторы, – заключили общественники.
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