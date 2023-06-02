Лучники Бурятии завоевали 6 медалей кубка России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены станут участниками Летних игр паралимпийцев



Прошедший с 28 мая по 2 июня кубок России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата принёс сборной Бурятии 6 медалей. За звание лучших состязались более 70 спортсменов из 19 регионов страны.



В личном первенстве победителями стали Баир Шигаев в стрельбе из блочного лука и Чингис Бальжиев в стрельбе из блочного лука W1. В командном миксе «золото» завоевали Даши Дольжина и Сергей Хутаков в «классическом луке».



- Впереди команду ждёт ещё один старт – Летние игры паралимпийцев, которые пройдут с 19 по 24 июня. Здесь республика будет представлена в полном составе, - сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.



Серебряная медаль в личном первенстве у Александра Дорофеева в дисциплине «блочный лук W1». В командных соревнованиях серебряными призёрами стали Пётр Марзаев и Сергей Хутаков в стрельбе из классического лука, Баир Шигаев и Татьяна Андриевская в дисциплине «блочный лук».

