Спортсмены станут участниками Летних игр паралимпийцев
Прошедший с 28 мая по 2 июня кубок России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата принёс сборной Бурятии 6 медалей. За звание лучших состязались более 70 спортсменов из 19 регионов страны.
В личном первенстве победителями стали Баир Шигаев в стрельбе из блочного лука и Чингис Бальжиев в стрельбе из блочного лука W1. В командном миксе «золото» завоевали Даши Дольжина и Сергей Хутаков в «классическом луке».
- Впереди команду ждёт ещё один старт – Летние игры паралимпийцев, которые пройдут с 19 по 24 июня. Здесь республика будет представлена в полном составе, - сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.
Серебряная медаль в личном первенстве у Александра Дорофеева в дисциплине «блочный лук W1». В командных соревнованиях серебряными призёрами стали Пётр Марзаев и Сергей Хутаков в стрельбе из классического лука, Баир Шигаев и Татьяна Андриевская в дисциплине «блочный лук».
Лучники Бурятии завоевали 6 медалей кубка России
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