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Осуждённые будут работать на парки Улан-Удэ

Осуждённые будут работать на парки Улан-Удэ
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Также они будут изготавливать мебель

В колонии-поселении №3 прошла рабочая встреча начальника учреждения Жаргала Намсараева со специалистом дирекции по паркам Улан-Удэ Олесей Тимофеевой.

- Стороны обсудили вопросы поставки корпусной мебели из ЛДСП, производимой в колонии, для нужд муниципального учреждения. Кроме того, обсудили возможность предоставления рабочей силы из числа осуждённых, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее улан-удэнская колония №8 договорилась о заключении контрактов с Бурприроднадзором на изготовление швейной продукции и металлических изделий, а также на оказание услуг по ремонту автотранспорта.

осужденные

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