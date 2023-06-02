Также они будут изготавливать мебель
В колонии-поселении №3 прошла рабочая встреча начальника учреждения Жаргала Намсараева со специалистом дирекции по паркам Улан-Удэ Олесей Тимофеевой.
- Стороны обсудили вопросы поставки корпусной мебели из ЛДСП, производимой в колонии, для нужд муниципального учреждения. Кроме того, обсудили возможность предоставления рабочей силы из числа осуждённых, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее улан-удэнская колония №8 договорилась о заключении контрактов с Бурприроднадзором на изготовление швейной продукции и металлических изделий, а также на оказание услуг по ремонту автотранспорта.
Осуждённые будут работать на парки Улан-Удэ
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Также они будут изготавливать мебель
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