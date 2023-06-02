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В улан-удэнском роддоме за месяц родилось четыре двойни

В улан-удэнском роддоме за месяц родилось четыре двойни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Роддом по традиции опубликовал любопытную статистику

За май в перинатальном центре в Улан-Удэ, что на проспекте Строителей, на свет появилось 329 детей. Из них 160 мальчиков и 169 девочек, в том числе четыре двойни.

Самый крупный малыш родился с весом 5 кг 260 гр. Самый маленький весил 1 кг 450 гр.

Интересные статистические данные роддом публикует ежемесячно.  
роды новорожденные перинатальный центр

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