Роддом по традиции опубликовал любопытную статистику
За май в перинатальном центре в Улан-Удэ, что на проспекте Строителей, на свет появилось 329 детей. Из них 160 мальчиков и 169 девочек, в том числе четыре двойни.
Самый крупный малыш родился с весом 5 кг 260 гр. Самый маленький весил 1 кг 450 гр.
Интересные статистические данные роддом публикует ежемесячно.
В улан-удэнском роддоме за месяц родилось четыре двойни
Общество, Фото:
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