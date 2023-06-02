В улан-удэнском роддоме за месяц родилось четыре двойни

Роддом по традиции опубликовал любопытную статистику



За май в перинатальном центре в Улан-Удэ, что на проспекте Строителей, на свет появилось 329 детей. Из них 160 мальчиков и 169 девочек, в том числе четыре двойни.



Самый крупный малыш родился с весом 5 кг 260 гр. Самый маленький весил 1 кг 450 гр.



Интересные статистические данные роддом публикует ежемесячно.

